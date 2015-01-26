上海取消今年GDP具体增长目标 重心放在改革和创新

路透北京1月26日 - 中国上海市今年政府工作报告取消了具体的国内生产总值(GDP)增长目标，把今年经济工作重心放在全面深化改革和创新驱动发展。

上海市市长杨雄周日作政府工作报告时，建议2015年经济社会发展目标是“经济平稳增长，结构继续优化，质量效益进一步提高，全市一般公共预算收入与经济保持同步增长”，这与往年相比，并未提及具体的GDP增速目标。

“上海将认真做好自贸试验区区域扩展工作，在全市复制推广自贸区改革经验。推进自贸区与国际金融中心联动建设，健全本外币一体化的自由贸易账户功能，扩大人民币跨境使用，开展个人境外投资等试点，加快人民币资本项目可兑换进程。”杨雄表示。

他并称，当前政府职能转变仍未到位，依法行政的意识和能力有待增强；2015年，上海将重点减少涉及投资、创业创新等领域的审批事项，加强事中事后监管；继续深化“营改增”试点，将试点范围扩大至建筑业、房地产业、金融业和生活性服务业等领域。

2014年12月召开的中央经济工作会议指出，中国2015年坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态保持经济运行在合理区间；要合理确定经济社会发展主要预期目标，保持区间调控弹性。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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