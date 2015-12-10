上海金交所人民币黄金定盘价将于明年4月推出--消息

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透新加坡12月10日 - 两名知情消息人士指出，中国已决定延后至明年在上海黄金交易所(SGE)推出人民币黄金定盘价。
推出人民币黄金定盘价，将是目前中国发挥全球最大黄金生产国及消费国地位优势的最大动作之一。上海黄金交易所原本计划年底前推出，但现在将延后至明年4月推出。
延后的理由尚不明朗。上海金交所理事长一职悬缺近半年后，10月底才由中国央行官员焦瑾璞获得任命接手。
“将在4月由中资银行及一些外国银行开始，”一家进口黄金的本地银行消息人士称。“珠宝商、矿商及银行可以利用这个定盘价作为基准。”
尚无法取得上海金交所的评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。