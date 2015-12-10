上海金交所人民币黄金定盘价将于明年4月推出--消息

路透新加坡12月10日 - 两名知情消息人士指出，中国已决定延后至明年在上海黄金交易所(SGE)推出人民币黄金定盘价。

推出人民币黄金定盘价，将是目前中国发挥全球最大黄金生产国及消费国地位优势的最大动作之一。上海黄金交易所原本计划年底前推出，但现在将延后至明年4月推出。

延后的理由尚不明朗。上海金交所理事长一职悬缺近半年后，10月底才由中国央行官员焦瑾璞获得任命接手。

“将在4月由中资银行及一些外国银行开始，”一家进口黄金的本地银行消息人士称。“珠宝商、矿商及银行可以利用这个定盘价作为基准。”

尚无法取得上海金交所的评论。(完)