2016年1月起启动银行间黄金询价市场做市业务--上海金交所

路透北京1月12日 - 中国上海黄金交易所称，决定自2016年1月起会同中国外汇交易中心启动银行间黄金询价市场做市业务，正式引入做市商制度，以加强黄金市场基础设施建设，提高银行间黄金询价交易流动性，促进价格发现。

周二刊登在上海黄金交易所网站的通知称，银行间黄金询价市场做市商包括正式做市商和尝试做市商，其中正式做市商10家，尝试做市商6家。

上海金交所公布的银行间黄金询价市场的正式做市商名单包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行以及澳大利亚和新西兰银行(中国)等10家。尝试做市商则包括广大银行、广发银行等六家。

通知指出，2016年1月起，银行间黄金询价市场做市商开展做市业务，在银行间黄金询价市场连续提供买、卖双边价格，所报双边价格应为有效的可成交价格，双边报价价差应处于合理范围，为市场提供流动性。

银行间黄金询价市场正式做市商还承担黄金询价远期价格曲线报价职能；其他根据《关于构建银行间黄金询价市场远期曲线有关事宜的通知》参与黄金询价远期价格曲线报价的试点机构，其黄金询价远期价格曲线试点报价权限相应关闭，不再保留。（完）

更多细节，请点选上海金交所网站(here)