沪股通外资买盘增加 日余额降至逾四个半月低位

路透香港1月27日 - 据港交所(0388.HK)资料显示，沪港通北向A股交易（沪股通）周三外资买盘增加，每日额度余额降至逾四个半月低位，反映资金流入增加。

资料显示，沪股通全日买入金额54.12亿元人民币，卖出金额10.92亿元，净流入43.2亿元，为自去年9月8日以来最高。

同一时间的每日额度余额为85.15亿元，百分比为65%，为自去年9月8日以来最低。

截至周二为止，本月以来沪股通累计净流出16.81亿元，中国股市沪综指.SSEC累计下跌22%。

沪综指周三收跌续创14个月新低，因美联储议息前夕市场气氛脆弱，惟午后低位出现逢低买盘，有护盘资金进场拉抬指标股助大盘缩减跌幅。

今天沪股通资金主要流入中国平安(601318.SS)、民生银行(600016.SS)及兴业银行(601166.SS)。

香港恒生指数.HSI周三则受外围股市反弹而造好，收升1.02%，恒生国企指数.HSCE亦升0.82%。

据港交所资料显示，沪港通南向交易（港股通）今天总成交金额20.15亿港元，其中买入及卖出分别14.23亿港元及5.92亿港元。（完）