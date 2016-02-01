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中国财经 | 2016年 2月 1日 星期一 18:41 BJT

沪股通1月总成交金额按月升2% 结束前三个月净流出态势

路透香港2月1日 - 据香港联交所每月统计显示，2016年1月沪港通北向A股交易（沪股通）总成交金额按月升2%，并结束此前三个月净流出态势。

资料显示，1月沪股通.NQUOTA.SH总成交金额为637.73亿元人民币，12月则为625.27亿元；日均总成交金额为31.89亿元，按月升7%。

沪股通1月买入金额336.85亿元，多于卖出金额300.88亿元，净流入近36亿元，结束前三月的净流出态势。

十大活跃股份中，继续由中国平安保险(601318.SS)居首，1月总成交金额37.16亿元，惟净流出约6.1亿元；第二大成交为贵州茅台(600519.SS)，第三位上海机场(600009.SS)。

中国股市沪综指.SSEC1月累计下跌逾两成，创下七年多来最大单月跌幅。

南向港股交易（港股通）.SQUOTA.HS方面，2016年1月总成交金额为521.7亿港元，按月升15%，净流入187.38亿港元，是连续第三个月录得净流入。日均成交总额26.09亿港元，按月升27%。

十大活跃股份之中，居首的汇丰控股(0005.HK)1月总成交金额58.95亿港元，并录得净流入57.34亿港元；第二及第三位分别是中信银行(0998.HK)及中国宏桥(1378.HK)。

香港股市恒生指数.HSI1月累计下跌10%。

沪股通 港股通

总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化

（亿元人民币） （%） （亿港元） （%）

2016年

1月 637.73 +2 512.70 +15

2015年

12月 625.27 -38 452.35 +20

11月 1,009.70 +42 377.42 +37

10月 709.08 -13 276.26 +9

9月 818.77 -32 252.92 -50

8月 1,207.11 -39 509.73 -45

7月 1,962.84 -14 929.97 +12

6月 2,272.14 +51 827.87 -20

5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56

4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560

3月 1,375.30 +104 356.33 +249

2月 674.93 -32 102.18 -67

1月 998.87 -17 307.20 +67（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

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