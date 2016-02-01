沪股通1月总成交金额按月升2% 结束前三个月净流出态势

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透香港2月1日 - 据香港联交所每月统计显示，2016年1月沪港通北向A股交易（沪股通）总成交金额按月升2%，并结束此前三个月净流出态势。
资料显示，1月沪股通.NQUOTA.SH总成交金额为637.73亿元人民币，12月则为625.27亿元；日均总成交金额为31.89亿元，按月升7%。
沪股通1月买入金额336.85亿元，多于卖出金额300.88亿元，净流入近36亿元，结束前三月的净流出态势。
十大活跃股份中，继续由中国平安保险(601318.SS)居首，1月总成交金额37.16亿元，惟净流出约6.1亿元；第二大成交为贵州茅台(600519.SS)，第三位上海机场(600009.SS)。
中国股市沪综指.SSEC1月累计下跌逾两成，创下七年多来最大单月跌幅。
南向港股交易（港股通）.SQUOTA.HS方面，2016年1月总成交金额为521.7亿港元，按月升15%，净流入187.38亿港元，是连续第三个月录得净流入。日均成交总额26.09亿港元，按月升27%。
十大活跃股份之中，居首的汇丰控股(0005.HK)1月总成交金额58.95亿港元，并录得净流入57.34亿港元；第二及第三位分别是中信银行(0998.HK)及中国宏桥(1378.HK)。
香港股市恒生指数.HSI1月累计下跌10%。
沪股通 港股通
总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化
（亿元人民币） （%） （亿港元） （%）
2016年
1月 637.73 +2 512.70 +15
2015年
12月 625.27 -38 452.35 +20
11月 1,009.70 +42 377.42 +37
10月 709.08 -13 276.26 +9
9月 818.77 -32 252.92 -50
8月 1,207.11 -39 509.73 -45
7月 1,962.84 -14 929.97 +12
6月 2,272.14 +51 827.87 -20
5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56
4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560
3月 1,375.30 +104 356.33 +249
2月 674.93 -32 102.18 -67
1月 998.87 -17 307.20 +67（完）
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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
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