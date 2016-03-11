上交所和伦敦证券交易所已就双方合作原则及框架形成初步共识

路透北京3月11日 - 中国上海证券交易所周五称，上交所和伦敦证券交易所已就双方合作的原则及框架形成初步共识，后续会就沪伦通可行性开展更进一步的深入研究。

上交所微博新闻稿显示，近几个月来，双方高层和工作团队开展互访、积极交流，已对两国证券市场的特点及优势、交易品种、板块层次、交易机制、信息披露规则、清算交收安排、监管法规等方面进行了全面的了解和系统梳理。

中国证监会新闻发言人张晓军于去年11月间曾表示，中英双方已启动沪伦通的可行性研究。（完）