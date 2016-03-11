上交所和伦敦证券交易所已就双方合作原则及框架形成初步共识

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月11日 - 中国上海证券交易所周五称，上交所和伦敦证券交易所已就双方合作的原则及框架形成初步共识，后续会就沪伦通可行性开展更进一步的深入研究。
上交所微博新闻稿显示，近几个月来，双方高层和工作团队开展互访、积极交流，已对两国证券市场的特点及优势、交易品种、板块层次、交易机制、信息披露规则、清算交收安排、监管法规等方面进行了全面的了解和系统梳理。
中国证监会新闻发言人张晓军于去年11月间曾表示，中英双方已启动沪伦通的可行性研究。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。