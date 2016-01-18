陆金所称完成12.16亿美元融资 估值将达185亿美元

路透上海1月18日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场公司（陆金所）周一称，近期完成12.16亿美元融资，融资完成后，陆金所估值达到185亿美元。

陆金所发布的新闻稿指出，本次融资中包括B轮投资者9.24亿美元投资和A轮投资者行使认购期权投资的2.92亿美元。B轮融资获得中银集团、国泰君安证券（香港）、民生商银国际控股等多家境内外机构参与。

新闻稿还引述陆金所董事长计葵生表示，此次融资顺利完成，体现了资本市场对陆金所增长潜力和价值的认可，为陆金所未来业务发展与战略实施奠定基础。（完）