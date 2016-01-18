陆金所称完成12.16亿美元融资 估值将达185亿美元

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月18日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场公司（陆金所）周一称，近期完成12.16亿美元融资，融资完成后，陆金所估值达到185亿美元。
陆金所发布的新闻稿指出，本次融资中包括B轮投资者9.24亿美元投资和A轮投资者行使认购期权投资的2.92亿美元。B轮融资获得中银集团、国泰君安证券（香港）、民生商银国际控股等多家境内外机构参与。
新闻稿还引述陆金所董事长计葵生表示，此次融资顺利完成，体现了资本市场对陆金所增长潜力和价值的认可，为陆金所未来业务发展与战略实施奠定基础。（完）
(发稿 林琦；撰写 边竞； 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。