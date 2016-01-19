上海国资委明确2016年十目标 推进企业集团整体上市--报载

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月19日 - 上海市周一召开了国资国企工作会议，明确了2016年上海国资国企10方面的工作。中国证券报周二报导，2016年上海将继续推动国资国企改革，提出将稳妥发展混合所有制经济，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市等。
报导称，上海提出注重提高质量效益，全力以赴保持经济持续增长；以公众公司为导向，稳妥发展混合所有制经济；发挥企业主体作用，加快科技创新实现转型升级；实施开放性市场化重组，优化调整国资布局结构；完善法人治理结构，建立健全长效激励约束机制；更加注重管好资本，切实完善国资监管体制机制等10大方面工作。
其中，上海明确竞争类企业要突出主业利润增长，功能类企业要关注融资和管理成本，公共服务类企业要坚持收入覆盖成本。
在混合所有制方面，上海提出，加快推进企业集团整体上市或核心资产上市，已完成核心资产上市且符合整体上市标准的企业集团加快调整管理机制，实现管理重心与资产结构融合，竞争类混合所有制企业试点员工持股，适时推动燃气行业企业改革，推动具备条件的股权进入国资流动平台。(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)