上海国资委明确2016年十目标 推进企业集团整体上市--报载

路透上海1月19日 - 上海市周一召开了国资国企工作会议，明确了2016年上海国资国企10方面的工作。中国证券报周二报导，2016年上海将继续推动国资国企改革，提出将稳妥发展混合所有制经济，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市等。

在混合所有制方面，上海提出，加快推进企业集团整体上市或核心资产上市，已完成核心资产上市且符合整体上市标准的企业集团加快调整管理机制，实现管理重心与资产结构融合，竞争类混合所有制企业试点员工持股，适时推动燃气行业企业改革，推动具备条件的股权进入国资流动平台。(完)