沪综指反弹收升近2% 受中小盘股强势反弹带动

路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周四反弹收升近2%。分析师指出，受隔夜美股大跌影响，今天大盘大幅低开，其后震荡回升，市场活跃度有所增加，中小盘股强势反弹带动大盘。目前存量资金多集中于中小盘股票，其整体走强说明存量资金有做反弹的意愿。

沪综指.SSEC报收3,007.65点，涨58.05点，或1.97%；上海A股今成交2,165亿元人民币，上日全天为2,069亿元。

“因为昨天已经破了3,000点，今天又顺势低开，这样对一些抢反弹的资金有一些吸引。”新时代证券策略分析师孙卫党称。

他并表示，今天前期活跃品种，钢铁、煤炭板块相对平静，中小盘股则大涨，显示市场在未有大规模增量资金入场的情况下，仍然体现跷跷板效应。目前人气正在逐渐恢复中，但短期难以明显放量。

中国证监会新闻发言人邓舸周三晚间在官方微博强调，注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。沪深证交所则称，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。

美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。美股三大股指中，道指.DJI跌2.21%，标普指数.SPX跌2.5%，Nasdaq指数.IXIC下挫3.41%。

创业板指数大幅收涨5.60%，两市有近超130只个股涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,221.57点，涨2.08%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,204.6点，涨1.12%，成交16,415手。130亿元额度的沪股通净卖出0.2亿元。（完）