沪综指连两日小幅收跌 短期缺乏持续上攻动力

路透北京2月19日 - 中国股市沪综指周五连续第二日收盘小跌，本周则录得两个月最大涨幅。分析师指出，春节后首周大盘走势回暖，“两会”题材开始预热；不过此轮反弹是对于汇率修复的合理预期反应，后市大盘能否继续反弹需要等待新的催化剂。

沪综指.SSEC收报2,860.021点，跌2.872点或0.10%；该指数全周累计上涨3.49%，此前最大单周涨幅为去年12月18日当周的4.2%。上证A股今日成交1,772亿元人民币，上日为2,289亿元。

“这两天涨确实有点乏力，还得震荡震荡。”国都证券策略分析师肖世俊称，大盘短期连续上涨后存在技术回调需求。

华泰证券策略团队报告指出，本轮A股反弹主要源于外部市场的传导效应，国内基本面情况并未有实质性改观，仍是存量资金博弈，上半周机构普遍加仓，后续多头力量可能不济，对市场仍需保持谨慎观望态度。

沪深300指数.CSI300收报3,051.59点，跌0.07%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,980.8点，跌0.26%，成交16,554手。130亿元额度的沪股通净买入3.09亿元。（完）