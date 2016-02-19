沪综指连两日小幅收跌 短期缺乏持续上攻动力

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月19日 - 中国股市沪综指周五连续第二日收盘小跌，本周则录得两个月最大涨幅。分析师指出，春节后首周大盘走势回暖，“两会”题材开始预热；不过此轮反弹是对于汇率修复的合理预期反应，后市大盘能否继续反弹需要等待新的催化剂。
沪综指.SSEC收报2,860.021点，跌2.872点或0.10%；该指数全周累计上涨3.49%，此前最大单周涨幅为去年12月18日当周的4.2%。上证A股今日成交1,772亿元人民币，上日为2,289亿元。
“这两天涨确实有点乏力，还得震荡震荡。”国都证券策略分析师肖世俊称，大盘短期连续上涨后存在技术回调需求。
华泰证券策略团队报告指出，本轮A股反弹主要源于外部市场的传导效应，国内基本面情况并未有实质性改观，仍是存量资金博弈，上半周机构普遍加仓，后续多头力量可能不济，对市场仍需保持谨慎观望态度。
沪深300指数.CSI300收报3,051.59点，跌0.07%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,980.8点，跌0.26%，成交16,554手。130亿元额度的沪股通净买入3.09亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)