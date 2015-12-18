沪综指震荡近收平 权重股涨势缺乏持续性大盘上冲乏力

路透北京12月18日 - 中国股市沪综指周五冲高回落，震荡近收平。分析师指出，今天中央经济工作会议召开，市场对可能出台房地产利好政策预期较高，且近期险资频频举牌地产股，带动金融地产等权重股走势偏强，但目前市场整体缺乏明确方向，板块间轮动效应明显，在无大规模增量资金介入下，权重股难以走出持续性行情。

沪综指.SSEC收报3,578.96点，跌1.04点或0.03%，该指数全周累计上涨4.20%；今日上海A股成交3,629亿元人民币，上日成交3,784亿元。

“今天有点想往上冲，但是冲不动的样子，其实还是与昨天涨得比较多有关。”国元证券策略分析师王明利认为。

他并指出，投资者预期市场风格将转换至蓝筹股，所以资金不时流入蓝筹板块。但当前宏观经济面难以好转，蓝筹股盈利情况不具备支撑其持续走强，目前只能对行情起到支撑作用，不能主导行情的走势。

光大证券策略分析师赵扬指出，近期资金面明显受到新股发行的影响，大盘没有明确方向，市场热点趋于穷尽，资金对市场题材的炒作较为敏感。

随着前期利好政策的不断发酵，中国主要城市房价延续涨势。最新数据显示，11月70城房价指数同、环比均上涨且涨幅扩大，不过城市间房价涨跌差异依然明显，显示消化库存难度仍大。

上证地产类指数.SSEP收升1.13%，万科A(000002.SZ)午后停牌早盘收报涨停。

沪深300指数收报3,767.91点，涨0.32%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,700.2点，涨0.69%，成交13,560手。130亿元额度的沪股通净卖出0.5亿元。（完）