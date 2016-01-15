沪综指早盘收跌1.5% 市场信心匮乏大盘未能延续反弹格局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌1.5%。分析师指出，今日市场未能延续昨日反弹格局，大盘低开后短暂冲高，随即受阻回落，前期热门的钢铁、煤炭板块领跌市场，对人气打击较大，市场情绪仍处于比较低迷的状态。
沪综指.SSEC早盘报收2,961.47点，跌46.18点，或1.54%；上海A股今日早盘成交1,008亿元人民币，上日全天为2,165亿元。
“做多信心太匮乏了。”方正证券策略分析师陈敏称，从数据上看，经济基本面并未出现太多超预期的利空因素，市场走势更多受情绪方面的影响。
中国央行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。
钢铁、煤炭板块跌幅居前，安阳钢铁(600569.SS)收跌9.77%，大同煤业(601001.SS)收跌9.14%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,172.53点，跌1.52%；沪深300指数期货主力2月合约早盘收报3,060.0点，跌1.89%，成交7,521手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)