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中国财经 | 2016年 1月 15日 星期五 12:16 BJT

沪综指早盘收跌1.5% 市场信心匮乏大盘未能延续反弹格局

路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌1.5%。分析师指出，今日市场未能延续昨日反弹格局，大盘低开后短暂冲高，随即受阻回落，前期热门的钢铁、煤炭板块领跌市场，对人气打击较大，市场情绪仍处于比较低迷的状态。

沪综指.SSEC早盘报收2,961.47点，跌46.18点，或1.54%；上海A股今日早盘成交1,008亿元人民币，上日全天为2,165亿元。

“做多信心太匮乏了。”方正证券策略分析师陈敏称，从数据上看，经济基本面并未出现太多超预期的利空因素，市场走势更多受情绪方面的影响。

中国央行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。

钢铁、煤炭板块跌幅居前，安阳钢铁(600569.SS)收跌9.77%，大同煤业(601001.SS)收跌9.14%。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,172.53点，跌1.52%；沪深300指数期货主力2月合约早盘收报3,060.0点，跌1.89%，成交7,521手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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