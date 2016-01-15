沪综指早盘收跌1.5% 市场信心匮乏大盘未能延续反弹格局

路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌1.5%。分析师指出，今日市场未能延续昨日反弹格局，大盘低开后短暂冲高，随即受阻回落，前期热门的钢铁、煤炭板块领跌市场，对人气打击较大，市场情绪仍处于比较低迷的状态。

沪综指.SSEC早盘报收2,961.47点，跌46.18点，或1.54%；上海A股今日早盘成交1,008亿元人民币，上日全天为2,165亿元。

“做多信心太匮乏了。”方正证券策略分析师陈敏称，从数据上看，经济基本面并未出现太多超预期的利空因素，市场走势更多受情绪方面的影响。