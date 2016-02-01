沪综指缩量收跌1.8% 经济数据疲弱大盘继续寻底

路透北京2月1日 - 中国股市沪综指周一收跌1.8%。分析师指出，今日公布的1月PMI数据持续疲弱，市场做多动能不足，大盘低开低走，成交量明显萎缩。市场进入春节前最后一周，多空双方缺乏主动交投意愿，市场情绪偏谨慎，沪综指受阻于5日均线，短期走势将更多受制于技术面。

沪综指.SSEC收报2,688.85点，跌48.75点，或1.78%。上海A股今日成交1,521亿元人民币，上日为1,790亿元。

“1月份PMI数据说明整体需求端和供给端都比较低迷，对A股市场的短期走势还是形成了抑制作用。”首创证券策略分析师邵帅指出，同时技术面阻力也是今天市场偏弱的一个原因。

他认为，短期经济数据对市场走势有偏负面影响，但1、2月份数据一般都有季节性因素存在，因此数据影响经市场消化后会逐渐减弱，大盘将维持原有趋势。从盘面看，目前市场风险偏好依旧较低，资金更关注确定性和安全性，多头上攻意愿不足。

内外需皆弱叠加假期因素，中国1月制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳，而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。

上证银行股指数收跌1.65%，钢铁、煤炭板块跌幅居前，新钢股份(600782.SS)跌停报收，山煤国际(600546.SS)收跌9.49%。

沪深300指数.CSI300收报2,901.05点，跌1.53%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,883.8点，跌1.19%，成交17,230手。130亿元额度的沪股通净买入1.9亿元。（完）