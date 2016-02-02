沪综指收涨2.3% 中小盘股带动大盘强劲反弹

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月2日 - 中国股市沪综指周二收涨2.3%。分析师指出，今日创业板率先上扬，带动人气回暖，大盘强势反弹个股普涨，但成交量未见明显放大，表明节前市场观望气氛仍较重。节前大盘或将在底部反复震荡，节后市场走向将取决于春节期间海外市场走势。
沪综指.SSEC收报2,749.57点，涨60.72点，或2.26%。上海A股今日成交1,580亿元人民币，上日为1,521亿元。
“今天普涨，创业板涨得多一些，对市场有一定的带动。”新时代证券策略分析师孙卫党指出，技术上看，创业板继续杀跌后正在构造短期底部，主板走势将更多受到创业板市场的影响。
安信证券策略团队指出，“两会”将于3月初开始举行，一般而言，2月份下半月应该会迎来关于“两会”的相关行情。
创业板指数P收升4.145%。
沪深300指数.CSI300收报2,961.33点，涨2.08%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,948.8点，涨2.86%，成交26,011手。130亿元额度的沪股通净买入1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)