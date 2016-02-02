沪综指收涨2.3% 中小盘股带动大盘强劲反弹

路透北京2月2日 - 中国股市沪综指周二收涨2.3%。分析师指出，今日创业板率先上扬，带动人气回暖，大盘强势反弹个股普涨，但成交量未见明显放大，表明节前市场观望气氛仍较重。节前大盘或将在底部反复震荡，节后市场走向将取决于春节期间海外市场走势。

沪综指.SSEC收报2,749.57点，涨60.72点，或2.26%。上海A股今日成交1,580亿元人民币，上日为1,521亿元。

“今天普涨，创业板涨得多一些，对市场有一定的带动。”新时代证券策略分析师孙卫党指出，技术上看，创业板继续杀跌后正在构造短期底部，主板走势将更多受到创业板市场的影响。