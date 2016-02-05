沪综指收跌 春节长假前最后一个交易日市场交投清淡

路透北京2月5日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今天是春节长假前最后一个交易日，市场交投清淡，股指在窄幅区间反复波动，今日午后盘中一度有资金拉升工程类个股护盘，但节前套现卖盘亦很坚决，尾盘指数出现跳水。节后走势须视假日期间国际市场动态。

沪综指.SSEC收报2,763.49点，跌17.53点，或0.63%，该指数全周累计上涨0.95%。上海A股今日成交1,447亿元人民币，上日为1,744亿元。

“最后一天，大家基本都是无心恋战。”首创证券策略分析师邵帅表示，“今天更多主要还是情绪面的一个反映。”

他并称，由于春节放假时间较长，多数投资者选择偏保守的观望态度。尽管本周整体录得涨幅，但主要以超跌反弹为主，市场情绪尚未完全恢复。

中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五发布的1月财务数据简报显示，今年1月中信证券（母公司）净利巨亏约6.08亿元，因受证券市场波动影响，公司持有的金融工具公允价值本期变动产生损失，对该月财务数据影响较大。

中国今年春节假期为2月7日至13日。

中国中车(601766.SS)收涨0.71%，盘中一度上涨近3%；而受业绩拖累的券商龙头股中信证券则收跌3.08%。

沪深300指数.CSI300收报2,963.79点，跌0.70%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,937.2点，跌1.06%，成交21,664手。130亿元额度的沪股通净买入2.4亿元。（完）