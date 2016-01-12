沪综指小幅收升 3000点整数关口多空争夺激烈

路透北京1月12日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，多空围绕3,000点整数关口进行争夺。分析师指出，在利空因素明朗后，此前的恐慌性杀跌力度有所减弱，市场存在超跌反弹的要求，但量能不足下，沪综指5日均线料对大盘构成短期阻力。

沪综指.SSEC报收3,022.86点，涨6.16点，或0.20%；上海A股今成交2,226亿元人民币，上日全天为2,842亿元。

“3,000点整数关口，这个地方还是有多空的争夺。”首创证券策略分析师邵帅称，短期沪综指存在超跌反弹的要求。

他并表示，昨夜外围市场表现逐渐稳定，恐慌情绪没有进一步蔓延，同时人民币短期贬值势头有所控制，对A股情绪有一个积极的传导。今天盘中呈现分化的行情，中小盘股票超跌后反弹较快。投资者心态仍需一段时间修复。

创业板指数P收涨1.96%，万里石(002785.SZ)、量子高科(300149.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,215.71点，涨0.73%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,196.6点，跌0.26%，成交18,644手。130亿元额度的沪股通净卖出6.4亿元。（完）