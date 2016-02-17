沪综指放量收升逾1%连两日反弹 但短期难有趋势性行情

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周三放量收升逾1%，连两日反弹。分析师指出，前期利空因素减弱或暂退，个股整体较为活跃；目前市场仍属超跌反弹，短期难有趋势性行情。后市反弹高度将取决于“两会”期间的政策因素、资金情况和市场情绪。
沪综指.SSEC收报2,867.338点，涨30.767点或1.08%。上证A股今日成交2,249亿元人民币，上日为1,980亿元。
“今天很明显地感觉到盘面上的情绪就没有那么强了，因为大家都觉得这是一个反弹。”信达证券策略分析师谷永涛表示，“看今天这个样子，盘面就有点犹豫了。”
他并认为，春节前央行进行了一系列的公开市场操作，以释放流动性，部分资金即将到期，央行后续的行为将对市场的心理预期产生一定影响。
方正证券策略分析师陈敏表示，目前全球货币政策的不对称性仍在持续中，导致资本在不同品种和市场间发生大规模的流动，对各国金融市场包括A股产生扰动。短期市场在前期超跌后，从技术反弹和资金自救的角度产生了短期交易性机会，暂时还难有趋势性行情。
沪深300指数.CSI300收报3,063.32点，涨0.87%,；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,045.6点，涨0.81%，成交12,780手。130亿元额度的沪股通净卖出0.44亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)