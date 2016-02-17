沪综指放量收升逾1%连两日反弹 但短期难有趋势性行情

路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周三放量收升逾1%，连两日反弹。分析师指出，前期利空因素减弱或暂退，个股整体较为活跃；目前市场仍属超跌反弹，短期难有趋势性行情。后市反弹高度将取决于“两会”期间的政策因素、资金情况和市场情绪。

沪综指.SSEC收报2,867.338点，涨30.767点或1.08%。上证A股今日成交2,249亿元人民币，上日为1,980亿元。

“今天很明显地感觉到盘面上的情绪就没有那么强了，因为大家都觉得这是一个反弹。”信达证券策略分析师谷永涛表示，“看今天这个样子，盘面就有点犹豫了。”

他并认为，春节前央行进行了一系列的公开市场操作，以释放流动性，部分资金即将到期，央行后续的行为将对市场的心理预期产生一定影响。

方正证券策略分析师陈敏表示，目前全球货币政策的不对称性仍在持续中，导致资本在不同品种和市场间发生大规模的流动，对各国金融市场包括A股产生扰动。短期市场在前期超跌后，从技术反弹和资金自救的角度产生了短期交易性机会，暂时还难有趋势性行情。

沪深300指数.CSI300收报3,063.32点，涨0.87%,；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,045.6点，涨0.81%，成交12,780手。130亿元额度的沪股通净卖出0.44亿元。（完）