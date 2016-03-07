沪综指缩量收升连五日走高 钢铁、有色等板块领涨

路透北京3月7日 - 中国股市沪综指周一缩量收升，并为连续第五日上涨。分析师指出，今日股指维持高位震荡走势，但整体量能低迷，对于后续走势形成较大考验和制约。目前市场热点正向蓝筹股转换，今日钢铁、有色等板块领涨，但仍为场内存量资金轮番操作，中期看，不确定因素仍待明朗，指数或将在区间高频震荡。

沪综指.SSEC收报2,897.340点，涨23.193点或0.81%。上证A股今日成交2,081亿元人民币，较上日减少三成，上日为2,944亿元。

“现在市场运行的还算比较稳定，也是和“两会”传递出来的相对宽松的预期相符。”首创证券分析师邵帅指出。

他并表示，今年“两会”期间，政策层面传递出了一些积极的、甚至是超预期的因素，对市场信心有所提振。短期市场依旧关注“两会”所带来的结构性机会。但沪综指短期累计涨幅较大，量能难以持续放大，大盘面临前期高点压力，上涨乏力。

国都证券策略分析师肖时俊指出，“两会”窗口期政策预期升温，货币政策稳健略偏宽松、人民币汇率阶段性企稳、共同提振了近期市场风险偏好的回升；但增量资金入市意愿依然偏弱，A股仍以存量资金博弈为主，资金调仓加码周期板块为主，市场结构分化显着。

五矿发展(600058.SS)、中原特钢(002423.SZ)收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,104.84点，涨0.35%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,083.8点，涨1.17%，成交21,358手。130亿元额度的沪股通净买入11.53亿元。（完）