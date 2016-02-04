沪综指反弹收涨1.5% 隔夜美元大幅下跌缓和市场情绪

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月4日 - 中国股市沪综指周四反弹收涨1.5%。分析师指出，隔夜美元大幅下跌，包括此前美联储加息预期有所减弱，对中国资本外流压力和人民币资产的冲击有所缓解，大盘借机反弹，个股普涨。
沪综指.SSEC收报2,781.02点，涨41.77点，或1.52%。上海A股今日成交1,744亿元人民币，上日为1,457亿元，较上个交易日增两成。
“总体来看，基本上还是对于春节行情和节后市场继续反弹的预期。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并称，近期国内政策面环境正在逐渐好转，政策托底意愿正在逐渐加强，包括对节后“两会”的预期也在升温，乐观预期对市场形成支撑。大盘经过连续下跌以后，超跌技术面也有修复要求，市场重心开始缓慢上移，盘中杀跌能量不断减弱。
全球汇市方面，隔夜美元大跌后，美元兑日圆和欧元周四走势仍低迷，纽约联储总裁杜德利隔夜表示，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。杜德利表态降低了外界对美联储未来升息步伐的预期。
今日两市逾100只股票涨停报收，士兰微(600460.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,984.76点，涨1.22%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,978.8点，涨1.79%，成交17,349手。130亿元额度的沪股通净买入5.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。