沪综指反弹收涨1.5% 隔夜美元大幅下跌缓和市场情绪

沪综指.SSEC收报2,781.02点，涨41.77点，或1.52%。上海A股今日成交1,744亿元人民币，上日为1,457亿元，较上个交易日增两成。

他并称，近期国内政策面环境正在逐渐好转，政策托底意愿正在逐渐加强，包括对节后“两会”的预期也在升温，乐观预期对市场形成支撑。大盘经过连续下跌以后，超跌技术面也有修复要求，市场重心开始缓慢上移，盘中杀跌能量不断减弱。

全球汇市方面，隔夜美元大跌后，美元兑日圆和欧元周四走势仍低迷，纽约联储总裁杜德利隔夜表示，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。杜德利表态降低了外界对美联储未来升息步伐的预期。