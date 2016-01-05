沪综指续收跌 市场信心不稳盘中大幅震荡

路透北京1月5日 - 中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。尾盘有资金集中拉抬金融股，助大盘缩减跌幅，而中小盘股走势依旧较为疲弱。

沪综指.SSEC收报3,287.71点，跌8.55点或0.26%，今日上海A股成交3,260亿元人民币，上日成交2,389亿元。

“昨天跌那么多，今天还有一些恐慌情绪在蔓延，所以短期波动可能会比较大。”信达证券策略分析师艾宜表示。

他认为，在新的市场机制下，今天仍有一些恐慌盘，令午后大盘一度出现较大跌幅，上午整个市场尤其是后半段的交易比较清淡，说明投资者的心态仍然是谨慎偏空的。

“今天肯定是有护盘资金。”新时代证券策略分析师孙卫党表示。

他并称，在8号起大股东解禁减持股份事件没有明朗之前，股指可能不会有太大幅度的反弹，另外人民币贬值将对2016年市场产生长期影响。

中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。同时将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。

上证银行股指数.SSEBKI收涨0.74%，创业板指数P跌2.99%。农业银行(601288.SS)收涨1.28%，交通银行(601328.SS)收涨1.48%。

沪深300指数.CSI300收报3,478.78点，涨0.28%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,408.8点，跌2.55%，成交18,526手。130亿元额度的沪股通净买入16.2亿元。（完）