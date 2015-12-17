沪综指放量收升1.8% 美国加息靴子落地后信心有所恢复

路透上海12月17日 - 中国股市沪综指周四放量收升1.8%。分析师指出，美联储加息符合市场预期，原本市场存在的忧虑有所缓解，再加上新股申购资金回流，在房地产股领涨的带动下，大盘拉出一根中阳线。

沪综指.SSEC收报3,579.999点，大涨63.812点或1.81%；今日上海A股成交3,784亿元人民币，较上日2,631亿元增逾四成。

“随着美国加息消息落地，A股也进入正常轨道了。”华泰证券分析师周林指出，欧美股市及亚洲周边股市都在上涨，也给了A股一些动力。

美联储周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。

美股道琼工业指数.DJI周三收高1.28%，标准普尔500指数.SPX收升1.45%；而日本和韩国股市周四分别收在逾一周和近两周高点。

受钜盛华继续增持万科消息的刺激，万科(000002.SZ)以涨停报收，并带动房地产股上涨。上证地产类指数.SSEP收升4.55%。

据香港联交所资料，深圳市钜盛华股份有限公司上周四和周五（10-11日）斥资约52.5亿元增持万科(2202.HK)H股，持股比例由20.01%升至22.45%。

沪深300指数收报3,755.888点，涨1.91%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,749.8点，涨1.91%，成交11,899手。130亿元额度的沪股通净买入13亿元。（完）