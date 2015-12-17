沪综指放量收升1.8% 美国加息靴子落地后信心有所恢复

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海12月17日 - 中国股市沪综指周四放量收升1.8%。分析师指出，美联储加息符合市场预期，原本市场存在的忧虑有所缓解，再加上新股申购资金回流，在房地产股领涨的带动下，大盘拉出一根中阳线。
沪综指.SSEC收报3,579.999点，大涨63.812点或1.81%；今日上海A股成交3,784亿元人民币，较上日2,631亿元增逾四成。
“随着美国加息消息落地，A股也进入正常轨道了。”华泰证券分析师周林指出，欧美股市及亚洲周边股市都在上涨，也给了A股一些动力。
美联储周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。
美股道琼工业指数.DJI周三收高1.28%，标准普尔500指数.SPX收升1.45%；而日本和韩国股市周四分别收在逾一周和近两周高点。
受钜盛华继续增持万科消息的刺激，万科(000002.SZ)以涨停报收，并带动房地产股上涨。上证地产类指数.SSEP收升4.55%。
据香港联交所资料，深圳市钜盛华股份有限公司上周四和周五（10-11日）斥资约52.5亿元增持万科(2202.HK)H股，持股比例由20.01%升至22.45%。
沪深300指数收报3,755.888点，涨1.91%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,749.8点，涨1.91%，成交11,899手。130亿元额度的沪股通净买入13亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。