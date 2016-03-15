沪综指微收升 两会将结束及美联储会议前市场观望气氛渐浓

路透北京3月15日 - 中国股市沪综指周二微收升。分析师指出，隔夜国际市场大宗商品回调幅度较大，今天黄金、有色金属板块、钢铁板块领跌市场，昨日涨幅较大的中小盘股，受短线获利盘回吐的压力也出现一定程度回调，加之中国两会将结束，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议前市场观望气氛渐浓。

沪综指.SSEC收报2,864.368点，涨4.869点或0.17%。上证A股今日成交1,696亿元人民币，上日为2,019亿元。

“昨天创业板涨得太猛，短期有一个技术性的调整。”信达证券策略分析师艾宜表示，近两日市场氛围偏暖，市场人气有所恢复。

开源证券策略分析师田渭东指出，美联储的议息会议即将召开，市场在此前观望氛围渐浓，指数维持区间窄幅波动的状态，成交量有所缩减。

美联储本周将召开货币政策会议。届时美联储料维持利率不变，不过近期出炉的数据表现不一，让美联储决策者和预测者对利率前景的看法蒙阴。路透调查显示，分析师预计美联储6月底前将会升息，年底前并再升息一次。

伦敦期铝周一触及三周低位，期铜也走低，受累于美元走强和中国工业产出疲弱。今年前两个月，中国工业产出增幅为全球金融危机以来最低水平，零售销售增速也为至少2015年5月以来最慢。

此外，周三上午第十二届全国人大第四次会议将闭幕，会议将表决关于政府工作报告的决议草案；国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议草案；2016年国民经济和社会发展计划的决议草案；2016年中央和地方预算的决议草案。

上证银行股指数收涨1.28%，金融股获得明显护盘。中国人寿(601628.SS)收升6.34%，交通银行.601328收涨2.55%。

沪深300指数.CSI300收报3,074.78点，涨0.30%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,046.6点，跌0.39%，成交18,995手。130亿元额度的沪股通净买入1.07亿元。（完）