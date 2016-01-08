沪综指震荡收升2% 熔断机制暂停短线资金博弈激烈

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周五反弹收升近2%。分析师表示，证监会宣布暂停熔断机制，政策面出现较大幅度逆转，导致今日市场大幅高开，但其后恐慌盘出笼打压快速下跌，股指盘中在探底成功后转而震荡上扬，盘面短线资金博弈激烈，料后市仍有较大幅度的震荡过程。
沪综指.SSEC报收3,186.41点，涨61.41点，或1.97%，今日盘中振幅达5.71%，该指数全周累计下跌10%，创四个半月最大单周跌幅；上海A股今日成交3,219亿元人民币，上日因熔断暂停交易仅成交794亿元。
“主要是政策快速的变化，导致了一个比较大的震荡幅度。”信达证券策略分析师艾宜表示。
他并指出，今日早盘抄底资金和恐慌盘两股力量的斗争，造成盘面大幅震荡。领涨的钢铁股和煤炭股基本面依然不乐观，但是其估值水平较低，股价相对便宜，在反弹过程中会有较高的安全边际，因此表现也较为强势。
周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。
中国证监会周四并发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。
马钢股份(600808.SS)、安源煤业(600397.SS)等多家钢铁和煤炭股报收涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,361.56点，涨2.04%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,309.0点，跌1.44%，成交19,258手。130亿元额度的沪股通净买入2.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)