沪综指震荡收升2% 熔断机制暂停短线资金博弈激烈

路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周五反弹收升近2%。分析师表示，证监会宣布暂停熔断机制，政策面出现较大幅度逆转，导致今日市场大幅高开，但其后恐慌盘出笼打压快速下跌，股指盘中在探底成功后转而震荡上扬，盘面短线资金博弈激烈，料后市仍有较大幅度的震荡过程。

沪综指.SSEC报收3,186.41点，涨61.41点，或1.97%，今日盘中振幅达5.71%，该指数全周累计下跌10%，创四个半月最大单周跌幅；上海A股今日成交3,219亿元人民币，上日因熔断暂停交易仅成交794亿元。

“主要是政策快速的变化，导致了一个比较大的震荡幅度。”信达证券策略分析师艾宜表示。

他并指出，今日早盘抄底资金和恐慌盘两股力量的斗争，造成盘面大幅震荡。领涨的钢铁股和煤炭股基本面依然不乐观，但是其估值水平较低，股价相对便宜，在反弹过程中会有较高的安全边际，因此表现也较为强势。

周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。

中国证监会周四并发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

马钢股份(600808.SS)、安源煤业(600397.SS)等多家钢铁和煤炭股报收涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,361.56点，涨2.04%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,309.0点，跌1.44%，成交19,258手。130亿元额度的沪股通净买入2.9亿元。（完）