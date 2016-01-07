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中国财经 | 2016年 1月 7日 星期四 15:15 BJT

沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅 汇率急贬挫伤信心

路透上海1月7日 - 中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。

沪综指.SSEC收报3,125.002点，大跌236.839点或7.04%，此前最大单日跌幅为去年8月25日的7.63%。今日上海A股成交794亿元人民币，上日成交2,833亿元。

在A股早盘暂停交易后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

沪深300指数.CSI300收报3,294.384点，跌6.93%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,245.2点，跌6.81%，成交4,727手。130亿元额度的沪股通净买入0.27亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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