沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅 汇率急贬挫伤信心

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月7日 - 中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。
沪综指.SSEC收报3,125.002点，大跌236.839点或7.04%，此前最大单日跌幅为去年8月25日的7.63%。今日上海A股成交794亿元人民币，上日成交2,833亿元。
在A股早盘暂停交易后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。
沪深300指数.CSI300收报3,294.384点，跌6.93%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,245.2点，跌6.81%，成交4,727手。130亿元额度的沪股通净买入0.27亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。