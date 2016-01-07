沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅 汇率急贬挫伤信心

沪综指.SSEC收报3,125.002点，大跌236.839点或7.04%，此前最大单日跌幅为去年8月25日的7.63%。今日上海A股成交794亿元人民币，上日成交2,833亿元。

在A股早盘暂停交易后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。