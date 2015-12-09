沪综指缩量微收升 蓝筹股有护盘动作但难有效提振人气

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月9日 - 中国股市沪综指周三收盘小升，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师指出，经济数据依旧疲弱及下一批新股发行在即，市场观望气氛浓厚，即使部分蓝筹股努力护盘，但未能有明显改观，大盘整日维持小幅震荡走势。
沪综指.SSEC收报3,472.439点，微升2.37点或0.07%；今日上海A股成交2,624亿元人民币，较上日2,955亿元降逾一成，此前成交量低点为11月3日的2,439亿元。
“大盘还是反弹无力，蓝筹股动了一下，但没有多少人跟，显示市场还是较弱。”华泰证券分析师周林说。
他指出，蓝筹股的反弹没有得到市场认同，而且成长股趁机调整，市场上难有号召力的热点，使得今天大盘显得有点乏善可陈；估计短期内大盘还是维持震荡整理走势。
周三公布的中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减。
沪深300指数收报3,635.938点，涨0.36%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,593.6点，涨0.56%，成交14,254手。130亿元额度的沪股通净买入4.6亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。