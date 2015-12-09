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中国财经 | 2015年 12月 9日 星期三 15:23 BJT

沪综指缩量微收升 蓝筹股有护盘动作但难有效提振人气

路透上海12月9日 - 中国股市沪综指周三收盘小升，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师指出，经济数据依旧疲弱及下一批新股发行在即，市场观望气氛浓厚，即使部分蓝筹股努力护盘，但未能有明显改观，大盘整日维持小幅震荡走势。

沪综指.SSEC收报3,472.439点，微升2.37点或0.07%；今日上海A股成交2,624亿元人民币，较上日2,955亿元降逾一成，此前成交量低点为11月3日的2,439亿元。

“大盘还是反弹无力，蓝筹股动了一下，但没有多少人跟，显示市场还是较弱。”华泰证券分析师周林说。

他指出，蓝筹股的反弹没有得到市场认同，而且成长股趁机调整，市场上难有号召力的热点，使得今天大盘显得有点乏善可陈；估计短期内大盘还是维持震荡整理走势。

周三公布的中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减。

沪深300指数收报3,635.938点，涨0.36%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,593.6点，涨0.56%，成交14,254手。130亿元额度的沪股通净买入4.6亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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