沪综指小幅收跌 获利回吐压力较大市场观望氛围浓厚

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，大盘昨日大涨后今天震荡整理，昨天领涨的权重板块获利回吐压力较大，对指数形成拖累，而中小盘个股走势整体优于权重股。短期看，市场仍缺乏明显的催化剂，观望气氛较为浓厚，并静待美联储加息“靴子落地”。
沪综指.SSEC收报3,510.35点，跌10.32点或0.29%；今日上海A股成交2,732亿元人民币，上日成交量为2,766亿元。
“昨天领涨的金融、有色、煤炭板块今天都不太行，行情就是间歇性的、脉冲的。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并称，昨日晚间中央政治局会议内容公布，料随后进行的中央经济工作会议不会有太多超预期政策出台。当前市场运行整体较为平稳，难以形成趋势性上涨或下跌，短期市场仍有待抉择方向。
中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。
上证银行股指数收跌1.19%，创业板指数P收涨1.35%。
沪深300指数收报3,694.39点，跌0.46%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,675.0点，跌0.56%，成交13,891手。130亿元额度的沪股通净买入4.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。