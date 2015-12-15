沪综指小幅收跌 获利回吐压力较大市场观望氛围浓厚

路透北京12月15日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，大盘昨日大涨后今天震荡整理，昨天领涨的权重板块获利回吐压力较大，对指数形成拖累，而中小盘个股走势整体优于权重股。短期看，市场仍缺乏明显的催化剂，观望气氛较为浓厚，并静待美联储加息“靴子落地”。

沪综指.SSEC收报3,510.35点，跌10.32点或0.29%；今日上海A股成交2,732亿元人民币，上日成交量为2,766亿元。

“昨天领涨的金融、有色、煤炭板块今天都不太行，行情就是间歇性的、脉冲的。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并称，昨日晚间中央政治局会议内容公布，料随后进行的中央经济工作会议不会有太多超预期政策出台。当前市场运行整体较为平稳，难以形成趋势性上涨或下跌，短期市场仍有待抉择方向。

中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。

上证银行股指数收跌1.19%，创业板指数P收涨1.35%。

沪深300指数收报3,694.39点，跌0.46%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,675.0点，跌0.56%，成交13,891手。130亿元额度的沪股通净买入4.1亿元。（完）