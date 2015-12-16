沪综指小幅收涨 石油石化板块走强力保指数勉强收红

路透北京12月16日 - 中国股市沪综指周三小幅收涨。分析师指出，美联储将公布加息决议，市场观望氛围浓厚，大盘走势相对谨慎，指数全日以震荡为主。发改委油气改革消息对石油石化板块有所提振，中石油、中石化走强对指数上涨有带动作用。此外受第二届世界互联网大会召开消息刺激，以计算机板块为代表的中小盘股票走势相对强势。

沪综指.SSEC收报3,516点，涨5.84点或0.17%；今日上海A股成交2,631亿元人民币，上日成交量为2,732亿元。

“只要有政策，相关（板块）肯定会来一波。”信达证券策略分析师谷永涛表示，当前市场热点相对匮乏，利好消息对资金的刺激作用较强。

他并称，美联储周二开始召开为期两天的政策会议，并将于周三晚间公布政策决定。如果美联储加息，美元指数走势或将趋弱，大宗商品的价格可能会有小幅反弹，并将带动上游行业股票有所表现。

中国国家发改委周二称，根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格，并将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，向社会征求意见。

中国国家主席习近平周三在第二届世界互联网大会上表示，中国经济面临一定下行压力，解决之道关键在于坚持创新驱动发展；并欢迎各国企业和创业者在华投资兴业，推动网络经济创新发展，促进共同繁荣。

创业板指数P收涨0.63%，中国石油(601857.SS)收涨1.08%，上海石化(600688.SS)涨停。

沪深300指数收报3,685.44点，跌0.24%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,679.4点，跌0.04%，成交11,963手。130亿元额度的沪股通净卖出4.7亿元。（完）