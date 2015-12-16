沪综指小幅收涨 石油石化板块走强力保指数勉强收红

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月16日 - 中国股市沪综指周三小幅收涨。分析师指出，美联储将公布加息决议，市场观望氛围浓厚，大盘走势相对谨慎，指数全日以震荡为主。发改委油气改革消息对石油石化板块有所提振，中石油、中石化走强对指数上涨有带动作用。此外受第二届世界互联网大会召开消息刺激，以计算机板块为代表的中小盘股票走势相对强势。
沪综指.SSEC收报3,516点，涨5.84点或0.17%；今日上海A股成交2,631亿元人民币，上日成交量为2,732亿元。
“只要有政策，相关（板块）肯定会来一波。”信达证券策略分析师谷永涛表示，当前市场热点相对匮乏，利好消息对资金的刺激作用较强。
他并称，美联储周二开始召开为期两天的政策会议，并将于周三晚间公布政策决定。如果美联储加息，美元指数走势或将趋弱，大宗商品的价格可能会有小幅反弹，并将带动上游行业股票有所表现。
中国国家发改委周二称，根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格，并将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，向社会征求意见。
中国国家主席习近平周三在第二届世界互联网大会上表示，中国经济面临一定下行压力，解决之道关键在于坚持创新驱动发展；并欢迎各国企业和创业者在华投资兴业，推动网络经济创新发展，促进共同繁荣。
创业板指数P收涨0.63%，中国石油(601857.SS)收涨1.08%，上海石化(600688.SS)涨停。
沪深300指数收报3,685.44点，跌0.24%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,679.4点，跌0.04%，成交11,963手。130亿元额度的沪股通净卖出4.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。