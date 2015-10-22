沪综指缩量收升1.4% 小盘股领涨大盘维持结构性反弹行情

路透北京10月22日 - 中国股市沪综指周四反弹收升1.4%。分析师指出，昨日大跌后今日大盘低开高走，尾盘再次出现大幅拉升，盘中个股重新活跃，小盘股领涨令场内人气得以维系，目前推动本轮反弹的动力仍具备，料大盘短线仍将维持结构性反弹行情。

沪综指.SSEC收报3,368.74点，涨48.06点或1.45%，今日成交3,746亿元人民币，上个交易日为5,174亿元。

方正证券策略分析师陈敏指出，近日部分个股反弹过快，这次调整有助于为投资者情绪降温。

他表示，目前调整只是市场上涨途中节奏变化的一个信号。大盘将进行短期震荡整固，并等待五中全会及美元升息时点等几大不确定因素消除后，继续反弹行情。

受合并传闻影响，南方航空(600029.SS)和中国国航(601111.SS)双双收报涨停。

上海证券报今日报导称，继国航东航南航货运板块拟合并成立新公司的消息流传数月后，近日又有传闻称国航与南航正在酝酿合并重组，挑动着市场神经。此事虽待证实，但有一点可以肯定，央企的整合高峰期已至。

创业板指数P收涨4.84%，两市逾两百家个股收报涨停。

沪深300指数收报3,524.53点，涨1.48%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,402.0点，涨1.69%，成交15,247手。130亿元额度的沪股通净卖出12.7亿元。（完）