沪综指缩量收升1.4% 小盘股领涨大盘维持结构性反弹行情

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月22日 - 中国股市沪综指周四反弹收升1.4%。分析师指出，昨日大跌后今日大盘低开高走，尾盘再次出现大幅拉升，盘中个股重新活跃，小盘股领涨令场内人气得以维系，目前推动本轮反弹的动力仍具备，料大盘短线仍将维持结构性反弹行情。
沪综指.SSEC收报3,368.74点，涨48.06点或1.45%，今日成交3,746亿元人民币，上个交易日为5,174亿元。
方正证券策略分析师陈敏指出，近日部分个股反弹过快，这次调整有助于为投资者情绪降温。
他表示，目前调整只是市场上涨途中节奏变化的一个信号。大盘将进行短期震荡整固，并等待五中全会及美元升息时点等几大不确定因素消除后，继续反弹行情。
受合并传闻影响，南方航空(600029.SS)和中国国航(601111.SS)双双收报涨停。
上海证券报今日报导称，继国航东航南航货运板块拟合并成立新公司的消息流传数月后，近日又有传闻称国航与南航正在酝酿合并重组，挑动着市场神经。此事虽待证实，但有一点可以肯定，央企的整合高峰期已至。
创业板指数P收涨4.84%，两市逾两百家个股收报涨停。
沪深300指数收报3,524.53点，涨1.48%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,402.0点，涨1.69%，成交15,247手。130亿元额度的沪股通净卖出12.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。