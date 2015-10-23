版本:
中国
中国财经 | 2015年 10月 23日 星期五 15:10 BJT

沪综指收升1.3% 中小盘个股持续活跃激发市场人气

路透北京10月23日 - 中国股市沪综指周五收升1.3%，中小盘个股持续活跃激发市场人气。分析师指出，短期大盘经过休整后重拾升势，近期改革文件密集出台，市场对“十三五”规划预期较高，央企重组等概念股轮番领涨，炒作热点此起彼伏，料后市大盘仍有反弹空间。

沪综指.SSEC收报3,412.43点，涨43.70点或1.30%，本周则累计上涨0.62%；今日成交4,243亿元人民币，上个交易日为3,746亿元。

“趋势上反弹还没到顶，空间还是有。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他表示，当前“资产荒”导致资金风险偏好回升，部分资金重回中小盘股票，近期中小盘个股涨幅较大，估值水平再次回升至历史高位，中长期存在估值回归的风险。

创业板指数P收涨3.26%。

沪深300指数收报3,571.24点，涨1.33%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,452.0点，涨1.18%，成交13,284手。130亿元额度的沪股通净卖出8.7亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐