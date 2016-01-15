沪综指大幅收跌3.6%至逾13个月新低 市场信心疲弱大盘继续寻底

路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周五大跌3.6%至逾13个月新低。分析师指出，今日大盘未能延续昨日反弹格局，股指继续向下寻底，前期领涨的钢铁、煤炭板块跌幅较大。目前投资者情绪十分谨慎，市场信心极为疲弱，盘中反弹多成为出局机会，料短线将下探去年8月低点2,850点。

沪综指.SSEC收报2,900.97点，跌106.68点，或3.55%，此前收盘低点为2014年12月09日2,856.27点，该指数全周累计下跌8.96%；上海A股今日成交2,052亿元人民币，上日全天为2,165亿元。

“主要还是反映了投资者的恐慌情绪吧。”国元证券策略分析师王明利称，市场情绪需要一定时间才能修复。

他并表示，此前部分资金选择进入钢铁、煤炭股进行避险，目前其他板块调整幅度已大，令钢铁、煤炭板块有补跌的需要。

中国央行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。

今日两市钢铁煤炭板块跌幅居前，凌钢股份(600231.SS)、八一钢铁(600581.SS)跌停报收，恒源煤电(600971.SS)收跌9.87%。

沪深300指数.CSI300收报3,118.73点，跌3.19%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,027.8点，跌2.92%，成交16,098手。130亿元额度的沪股通净卖出1.1亿元。（完）