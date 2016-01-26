沪综指早盘收跌2.1% 外围市场大跌抑制做多动能

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月26日 - 中国股市沪综指周二早盘收跌2.1%。分析师指出，隔夜外围市场和油价出现大幅下挫，导致今天早盘指数直接低开，盘中虽有部分个股异动，但整体做多动能不强，临近早盘收市时指数出现跳水。料市场底部目前尚未探明。
沪综指.SSEC早盘收报2,877.11点，跌61.40点，或2.09%，上海A股今日早盘成交849亿元人民币，上日全日为1,628亿元。
“现在很明显的观察到，盘面上虽然卖盘相对来说有所弱化，但是整个的做多动能是起不来的。”方正证券策略分析师陈敏认为，前两日市场小幅反弹力度较弱且成交量萎缩，表明市场做多意愿不强，如果有些利空因素出来，容易导致市场出现调整。
美国股市周一遭抛售，能源股领跌，受累于油价进一步下挫。三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。油价急挫6%，因担心供应过剩日益严重。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,074.10点，跌1.75%；沪深300指数期货主力2月合约早盘收报3,000.2点，跌1.36%，成交8,665手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)