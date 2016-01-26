沪综指早盘收跌2.1% 外围市场大跌抑制做多动能

沪综指.SSEC早盘收报2,877.11点，跌61.40点，或2.09%，上海A股今日早盘成交849亿元人民币，上日全日为1,628亿元。

“现在很明显的观察到，盘面上虽然卖盘相对来说有所弱化，但是整个的做多动能是起不来的。”方正证券策略分析师陈敏认为，前两日市场小幅反弹力度较弱且成交量萎缩，表明市场做多意愿不强，如果有些利空因素出来，容易导致市场出现调整。