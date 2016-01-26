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中国财经 | 2016年 1月 26日 星期二 12:38 BJT

沪综指早盘收跌2.1% 外围市场大跌抑制做多动能

路透北京1月26日 - 中国股市沪综指周二早盘收跌2.1%。分析师指出，隔夜外围市场和油价出现大幅下挫，导致今天早盘指数直接低开，盘中虽有部分个股异动，但整体做多动能不强，临近早盘收市时指数出现跳水。料市场底部目前尚未探明。

沪综指.SSEC早盘收报2,877.11点，跌61.40点，或2.09%，上海A股今日早盘成交849亿元人民币，上日全日为1,628亿元。

“现在很明显的观察到，盘面上虽然卖盘相对来说有所弱化，但是整个的做多动能是起不来的。”方正证券策略分析师陈敏认为，前两日市场小幅反弹力度较弱且成交量萎缩，表明市场做多意愿不强，如果有些利空因素出来，容易导致市场出现调整。

美国股市周一遭抛售，能源股领跌，受累于油价进一步下挫。三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。油价急挫6%，因担心供应过剩日益严重。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,074.10点，跌1.75%；沪深300指数期货主力2月合约早盘收报3,000.2点，跌1.36%，成交8,665手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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