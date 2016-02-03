沪综指缩量收跌 节前交易意愿不强大盘低位震荡

路透北京2月3日 - 中国股市沪综指周三缩量收跌。分析师指出，昨日公布房地产利好政策对市场情绪提振不明显，今日大盘低开后震荡整理，临近收盘时逐渐回升，盘中个股走势分化明显，中小盘个股续强，钢铁、煤炭板块则领跌市场。目前整个市场人气较低，大盘维持低位震荡状态。

沪综指.SSEC收报2,739.25点，跌10.32点，或0.38%。上海A股今日成交1,457亿元人民币，上日为1,580亿元，此前成交低点为2015年9月30日1,566亿元。

“昨天冲那么高，今天回来一下。”信达证券策略分析师谷永涛表示，“可能年前大家对这个市场没有太多的期望，大家的交易情绪也不浓了。”

信达证券分析师艾宜指出，近期沪综指在2,700点上下震荡，缩量也比较明显。前期利空因素经过上一波下跌已经得到较大程度的释放，目前大盘会有一定程度的修复需求，节前增量资金入市做多的意愿不强，现在大盘在一个相对偏低位置上形成比较均衡的态势。

中国央行周二表示，为进一步支持合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展，对个人住房贷款政策有关事项进行调整。在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

创业板指数收升0.734%，沙钢股份(002075.SZ)跌停报收、华菱钢铁(000932.SZ)收跌7.16%。

沪深300指数.CSI300收报2,948.64点，跌0.43%；沪深300指数期货主力2月合约收报2,939.4点，涨0.01%，成交17,007手。130亿元额度的沪股通净卖出20.6亿元。（完）