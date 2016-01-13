沪综指收跌2.4%至四个半月新低 反弹乏力尾盘再现跳水

路透北京1月13日 - 中国股市沪综指周三收跌2.4%至逾四个半月新低。分析师指出，今日虽然钢铁、煤炭等板块再次崛起，但投资者情绪谨慎买气偏弱，成交量难以有效放大，卖方逐渐占据上风，尾盘则再大幅跳水严重打击人气，短线大盘或继续下探。

沪综指.SSEC报收2,949.60点，跌73.26点，或2.42%；此前收盘低点为8月26日的2,927.29点；上海A股今成交2,069亿元人民币，上日全天为2,226亿元。

“跌到3,000点这个位置应有一定的支撑，感觉要反弹，但反弹的力度又很弱。”信达证券策略分析师艾宜称。

他并表示，今日前期热点板块钢铁、煤炭股再度发力，在市场下跌过程中，投资者更乐于从净资产和估值的角度去寻找一定支撑，钢铁、煤炭股相对便宜，且供给侧改革将首先在周期性行业里展开结构性重组，想象空间丰富，因此相关行业上市公司短期受到资金青睐。

创业板指数收跌4.09%，两市有逾150只个股收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,155.88点，跌1.86%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,152.8点，跌1.43%，成交18,514手。130亿元额度的沪股通净买入2亿元。（完）