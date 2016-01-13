沪综指收跌2.4%至四个半月新低 反弹乏力尾盘再现跳水

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月13日 - 中国股市沪综指周三收跌2.4%至逾四个半月新低。分析师指出，今日虽然钢铁、煤炭等板块再次崛起，但投资者情绪谨慎买气偏弱，成交量难以有效放大，卖方逐渐占据上风，尾盘则再大幅跳水严重打击人气，短线大盘或继续下探。
沪综指.SSEC报收2,949.60点，跌73.26点，或2.42%；此前收盘低点为8月26日的2,927.29点；上海A股今成交2,069亿元人民币，上日全天为2,226亿元。
“跌到3,000点这个位置应有一定的支撑，感觉要反弹，但反弹的力度又很弱。”信达证券策略分析师艾宜称。
他并表示，今日前期热点板块钢铁、煤炭股再度发力，在市场下跌过程中，投资者更乐于从净资产和估值的角度去寻找一定支撑，钢铁、煤炭股相对便宜，且供给侧改革将首先在周期性行业里展开结构性重组，想象空间丰富，因此相关行业上市公司短期受到资金青睐。
创业板指数收跌4.09%，两市有逾150只个股收报跌停。
沪深300指数.CSI300收报3,155.88点，跌1.86%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,152.8点，跌1.43%，成交18,514手。130亿元额度的沪股通净买入2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)