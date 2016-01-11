沪综指大跌收创近四个月新低 将考验3000点整数关口（更新版）

（新增分析师观点）

路透北京／上海1月11日 - 中国股市沪综指周一收盘大跌逾5%，创近四个月新低。分析师指出，年后全球金融市场避险情绪持续升温，A股受外围股市的拖累波动加大。目前投资者信心缺失，场内存在非理性抛售行为，恐慌性情绪的不断宣泄加剧指数下跌幅度。

分析师指出，若消息面和政策面没有大的变化，明天大盘可能还会惯性下跌，考验3,000点整数关口的支撑。

沪综指.SSEC报收3,016.704点，大跌169.608点，或5.33%；此前收盘低点为去年9月15日的3,005.17点。上海A股今成交2,842亿元人民币，上日全天为3,219亿元。

“人心散了，大家都不敢接了。”东北证券分析师沈正阳指出，目前大家对后市信心普遍不足，包括私募在内的活跃资金都在观望等待，部分杠杆融资盘也提前抛售，避免未来被动平仓，这就导致尾市时大盘跌速加快。

国都证券策略分析师肖时俊称，短期人民币汇率不稳，降准预期落空，对目前市场信心打击较大，市场缺乏企稳反弹的动力。

首创证券策略分析师邵帅表示，目前国内外市场存互相影响的负效应，场内缺乏热点龙头板块，资金赚钱效应不断下降，投资者参与度较低，市场观望氛围较浓。技术面上，大盘仍处于寻底过程中。

亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。亚洲主要股市早盘大多走跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.92%。

瑞银证券中国首席策略主管高挺则指出，目前是A股市场上最恐慌的时候，这意味着大盘已经离阶段性底部不远了。

“今年是中国经济的转型年，A股市场波动性将相当大。”他认为，今年A股市场上行动力和下行风险皆存，下行风险包括上市公司净利增速可能低于预期、货币贬值预期或大规模资本外流、信用事件频发等；而上行动力包括国企改革取得重大突破、外部需求改善或房地产投资复苏使经济增长超预期。

他预期，沪深300指数今年底应在3,700点左右，较目前位置有16%的上涨空间。

沪深300指数.CSI300收报3,192.450点，跌5.03%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,151.8点，跌5.53%，成交20,436手。130亿元额度的沪股通净卖出4.6亿元。（完）