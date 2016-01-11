沪综指大跌收创近四个月新低 将考验3000点整数关口（更新版）

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
（新增分析师观点）
路透北京／上海1月11日 - 中国股市沪综指周一收盘大跌逾5%，创近四个月新低。分析师指出，年后全球金融市场避险情绪持续升温，A股受外围股市的拖累波动加大。目前投资者信心缺失，场内存在非理性抛售行为，恐慌性情绪的不断宣泄加剧指数下跌幅度。
分析师指出，若消息面和政策面没有大的变化，明天大盘可能还会惯性下跌，考验3,000点整数关口的支撑。
沪综指.SSEC报收3,016.704点，大跌169.608点，或5.33%；此前收盘低点为去年9月15日的3,005.17点。上海A股今成交2,842亿元人民币，上日全天为3,219亿元。
“人心散了，大家都不敢接了。”东北证券分析师沈正阳指出，目前大家对后市信心普遍不足，包括私募在内的活跃资金都在观望等待，部分杠杆融资盘也提前抛售，避免未来被动平仓，这就导致尾市时大盘跌速加快。
国都证券策略分析师肖时俊称，短期人民币汇率不稳，降准预期落空，对目前市场信心打击较大，市场缺乏企稳反弹的动力。
首创证券策略分析师邵帅表示，目前国内外市场存互相影响的负效应，场内缺乏热点龙头板块，资金赚钱效应不断下降，投资者参与度较低，市场观望氛围较浓。技术面上，大盘仍处于寻底过程中。
亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。亚洲主要股市早盘大多走跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.92%。
瑞银证券中国首席策略主管高挺则指出，目前是A股市场上最恐慌的时候，这意味着大盘已经离阶段性底部不远了。
“今年是中国经济的转型年，A股市场波动性将相当大。”他认为，今年A股市场上行动力和下行风险皆存，下行风险包括上市公司净利增速可能低于预期、货币贬值预期或大规模资本外流、信用事件频发等；而上行动力包括国企改革取得重大突破、外部需求改善或房地产投资复苏使经济增长超预期。
他预期，沪深300指数今年底应在3,700点左右，较目前位置有16%的上涨空间。
沪深300指数.CSI300收报3,192.450点，跌5.03%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,151.8点，跌5.53%，成交20,436手。130亿元额度的沪股通净卖出4.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀／林琦；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。