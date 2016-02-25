沪综指早盘收跌3.6% 投资者看淡预期趋同产生共振效应

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月25日 - 中国股市沪综指周四早盘收市下跌3.6%。分析师指出，近日大盘呈现震荡走升，但投资者信心没有明显改善。在大盘反弹受阻的情况下，大家对后市预期普遍看淡，这种共振效应令个股普跌，大盘轻松突破2,900点整数位，早盘尾市跌速加快。
沪综指.SSEC早盘收报2,823.062点，跌105.835点或3.61%。上证A股今日上午成交1,423亿元人民币，上日全天为2,268亿元。
“市场信心不足，大盘冲不上去，而且技术上也有回撤20日均线（2,812点）的需要，大家都认同这种看法，那只有先抛了再说。”东北证券分析师沈正阳指出。
中小市值股成为回调的重灾区，创业板指数R早盘收跌5.067%。
沪深300指数.CSI300早市收报3,005.228点，跌3.35%；沪深300指数期货主力3月合约早市收盘报2,926.6点，跌3.03%，成交13,054手。（完）
(发稿 林琦；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)