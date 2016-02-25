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中国财经 | 2016年 2月 25日 星期四 11:52 BJT

沪综指早盘收跌3.6% 投资者看淡预期趋同产生共振效应

路透上海2月25日 - 中国股市沪综指周四早盘收市下跌3.6%。分析师指出，近日大盘呈现震荡走升，但投资者信心没有明显改善。在大盘反弹受阻的情况下，大家对后市预期普遍看淡，这种共振效应令个股普跌，大盘轻松突破2,900点整数位，早盘尾市跌速加快。

沪综指.SSEC早盘收报2,823.062点，跌105.835点或3.61%。上证A股今日上午成交1,423亿元人民币，上日全天为2,268亿元。

“市场信心不足，大盘冲不上去，而且技术上也有回撤20日均线（2,812点）的需要，大家都认同这种看法，那只有先抛了再说。”东北证券分析师沈正阳指出。

中小市值股成为回调的重灾区，创业板指数R早盘收跌5.067%。

沪深300指数.CSI300早市收报3,005.228点，跌3.35%；沪深300指数期货主力3月合约早市收盘报2,926.6点，跌3.03%，成交13,054手。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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