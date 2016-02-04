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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 4日 星期四 15:23 BJT

沪综指反弹收涨1.5% 隔夜美元大幅下跌缓和市场情绪

中国股市沪综指周四反弹收涨1.5%，报2,781.02点。上海A股今日成交1,744亿元人民币，上日为1,457亿元，较上个交易日增两成。分析师指出，隔夜美元大幅下跌，包括此前美联储加息预期有所减弱，对中国资本外流压力和人民币资产的冲击有所缓解，大盘借机反弹，个股普涨。路透

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