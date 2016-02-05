沪综指收跌 春节长假前最后一个交易日市场交投清淡

中国股市沪综指周五震荡收跌17.53点，或0.63%，收报2,763.49点，该指数全周累计上涨0.95%。上海A股今日成交1,447亿元人民币，上日为1,744亿元。分析师指出，今天是春节长假前最后一个交易日，市场交投清淡，股指在窄幅区间反复波动，今日午后盘中一度有资金拉升工程类个股护盘，但节前套现卖盘亦很坚决，尾盘指数出现跳水。节后走势须视假日期间国际市场动态。路透