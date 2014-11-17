沪港通启动首日 沪股通130亿元当日额度午后提前用完

路透上海11月17日 - 连接上海和香港资本市场的沪港通周一正式启动，由海外资金投资上证A股的沪股通交易每日130亿元人民币于当日午后提前用完。

上证所数据显示，13:57时，沪股通额度.NQUOTA.SH已用完，而港股通.SQUOTA.HS仅用了13.74亿元，占其每日105亿额度的逾一成。

沪港通由中国国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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