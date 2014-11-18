沪港通开闸叠加政策面利好 中国A股有望延续强势--中信证券

路透北京11月18日 - 中国大型券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，沪港通开闸叠加政策面利好，有望促使A股延续强势。但中小票、创业板在上周与主板背离、快速下跌，已使专注于此类标的的投资者在情绪上较为涣散，新“退市制度”也在16日开始实施，A股中没有基本面支撑的部分中小票可能还会有进一步的风险释放过程。

报告推测，由于经济金融数据低于预期，可能有部分投资者趁沪港通开通之际提前获利了结。但如果经济短期企稳，流动性又出现进一步放松，并且海外资金还在大幅流入，那么国内投资者的情绪可能在短期又会重回亢奋状态。

中信认为，11月24日是打新高峰，资金面的负面冲击可能在本周四、五即开始体现；次新股短期情绪面的降温可能冲击高送转概念。主题上看，政策发力和事件驱动等局部领域依然具备亮点。重点关注区域政策（广东自贸区、京津冀等政策推进）、迪士尼板块、“一带一路”和高送转（年底可能出现的主题炒作）等。

以下为中信证券报告的要点摘录：

经济短期企稳，通缩风险带来价改窗口期。10月经济金融数据，无论是需求端的固定资产投资、消费品零售，供给端的工业增加值，还是金融端的人民币新增贷款、M2，以及价格端的PPI，都低于市场预期。但从数据本身看，不管是固定资产投资、消费品零售，还是房地产销售、新开工等，均显示经济短期有企稳的迹象。

从价格数据看，CPI、PPI增速都在下行，通缩风险进一步加大，这反倒为价改攻坚创造了窗口机遇期。11月15日，国务院常务会议部署加快推进价格改革，要求更大程度让市场定价。我们预测，价格改革方案可能会在明年出台。

海外资金或将大幅流入，带动市场情绪上扬。在10月经济金融数据低于预期的情况下，央行可能选择调降正回购利率，或者继续通过非常规的创新型工具投放流动性，比如央行上周就再次祭出MLF工具，向地方城商行定向投放了流动性。这些操作一方面可以助力经济托底，另一方面也有助于降低社会融资成本。

从股市流动性看，海外资金回流中国股市的趋势已大概率确立，预计在沪港通开通初期，海外投资者的参与热情较高。不过，国内投资者的情绪在近期却有所回落，A股融资余额增量与证券交易结算资金账户日均余额均出现回落。

我们推测，由于经济金融数据低于预期，可能有部分投资者趁沪港通开通之际提前获利了结。但如果经济短期企稳，流动性又出现进一步放松，并且海外资金还在大幅流入，那么国内投资者的情绪可能在短期又会重回亢奋状态。

市场判断：沪港通开闸叠加政策面利好，A股有望延续强势。我们在月初发布的策略11月报中，从基本面、业绩、流动性和风险偏好、政策面等角度综合判断，认为市场震荡上行的态势将保持惯性，配置上则观察到了市场风格转换的动力在积聚，相应的风险因素则是新股发行速度可能加快以及10月经济金融数据低于预期。在当前时点，上述两大风险因素基本已靴子落地。比如，证监会坚持了“按月大体均衡发行上市”的定调，发行节奏明显好于悲观预期，而10月经济金融数据低于预期的事实也逐渐被市场认可和消化。

展望本周，沪港通正式开闸以及沪股通税收优惠力度略超市场预期等，可能会成为开通初期资金大幅流入的原因。同时，政策面上也利好不断。周末召开的国务院常务会议决定实施普遍性降费，此举在前期定向减税政策之外，还能每年减轻企业和个人负担400多亿元；会议同时也要求促进云计算创新发展，培育壮大新业态新产业。而另有报导称，由国家发改委牵头制定的混合所有制改革办法已经讨论通过，有望于近期出台。

综上，我们倾向于认为，沪港通开闸叠加政策面利好，有望促使A股延续强势。需要留意的是，中小票/创业板在上周与主板背离、快速下跌，已使专注于此类标的的投资者在情绪上较为涣散，而新的“退市制度”也在16日开始正式实施，A股中没有基本面支撑的部分中小票可能还会有进一步的风险释放过程。

配置建议：维持亮马组合配置，沪港通开闸助力风格转换。对比今年6月至9月的海外资金流入情况（包括中概股），海外资金在食品饮料、医药、券商、软件与服务等板块明显增加了权重配置，这些板块既符合稀缺性的逻辑，又代表了中国经济转型的方向，或将成为沪港通开闸后增量外资集中追逐的标的，并助力A股市场风格的转换。

我们维持在亮马组合中重点配置的七个行业不变，包括家电（龙头公司业绩稳健，股价前期滞涨）、非银（业绩靓丽叠加沪港通等政策红利，龙头公司1.5x左右PB、估值有吸引力）、地产（销量有望企稳回升，资金压力减弱，存在阶段性的估值修复机会）、医药（业绩稳定、估值切换）、环保（政策+订单）、汽车（SUV、新能源客车等领域高增长+沪港通+环保减排）、银行（风险化解+利率下行）等。

主题上看，政策发力和事件驱动等局部领域依然具备亮点。重点关注区域政策（广东自贸区、京津冀等政策推进）、迪士尼板块、“一带一路”和高送转（年底可能出现的主题炒作）等。

风险因素：11月24日是打新高峰，资金面的负面冲击可能在本周四、五即开始体现；次新股短期情绪面的降温可能冲击高送转概念。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。