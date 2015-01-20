研究扩大沪港通投资范围 或伸延至ETF、债券等--上交所官员

路透香港1月20日 - 上海证券交易所总经理黄红元周二称，中港两地交易所正在研究扩大沪港通的投资范围，可能从股票扩展至ETF（交易所买卖基金）、债券等，亦考虑港股通下内地投资者的融资融券实施方案。

黄红元在亚洲金融论坛上表示，沪港通开通两个月以来出现“北温南冷”的情况，主要是两地投资者尚在适应过程，不过踏入2015年，内地投资者对港股通的投资热情开始升温，且交易规模正在稳步放大。

“元旦前北向与南向交易的比例是8:1，元旦后大约是3:1，而港股通于元旦后比元旦前的交易额升逾八成。”他说，“南下的热情逐步升温，内地愈来愈多投资者开始关注香港市场。”

他并称，沪港通开通半年后，才是最合适的全面评估时机。下一步改进包括加大宣传推广力度，开发更多ETF产品，抓紧研究在港股通下内地投资者对私募交易、融资融券的实施方案，并在适当时候扩大投资标的，从股票扩展到ETF、债券等。

**港交所料深港通今年内推出**

同一场合上，港交所(0388.HK)行政总裁李小加亦表示，沪港通的升级以及深港通的推出有可能作统一考虑，亦会考虑将互联互通的范围由股票二级市场伸延至一级市场、股指期货、商品以及固定收益。

“反正是沪港通没有包涵的内容，以后都会考虑加进去，只是时间的问题而已。”他说。

他表示，预计深港通将于今年内推出，并相信深港通的筹备推出时间会比沪港通为短，而深港通的可投资板块有别于沪港通，且深港通可能会吸引深圳和广东省的资金南下，因此认为深港通不会对沪港通构成竞争。

截至上周五（16日），沪股通的额度使用量为27%，港股通为7%；北上资金偏好大盘股，南下资金偏好中型股。

沪港通由中国国务院总理李克强于2014年4月宣布启动，筹备了超过7个月时间才正式推出。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，港股通总额度为2,500亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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