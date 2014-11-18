首批沪港通基金最快本周获批 费率及交易制度成优势--报告

路透上海11月18日 - 据中国证监会网站，南方基金公司和华夏基金公司申报的首批沪港通基金产品已获证监会受理。专业咨询机构好买基金研究中心最新报告指出，该批沪港通基金有望最快在本周三获批。与传统投资港股的基金相比，这批基金的优势可能在费率及交易制度等方面。

证监会网站显示，9月28日，南方基金上报了一只恒生交易型开放式指数基金；10月10日，华夏基金上报了沪港通恒生交易型开放式指数基金及其联接基金。两只基金目前均已被受理，并且两只基金走的是基金募集申请的简易流程，10月31日，两只产品在被受理后获得了第一次反馈意见。

报告指出，因简易程序的审核期限为受理后20个工作日内，这将意味着首批沪港通ETF最快在周三（19日）有望获批。值得注意的是，市场上有消息称，这两只沪港通恒指ETF在上报的产品方案中首次提出了二级市场 “T+0”（当日回转）交易。

上述两只创新产品均以合格境内机构投资者（QDII）产品形式申报。而市场上专门投资于港股的QDII产品已经有近20只左右，如华夏恒生ETF，汇添富恒生指数等，另外还有数只名义上投资于全球，实则重仓港股的QDII产品，如广发全球精选等。

报告认为，新推的沪港通QDII基金和传统的港股QDII相比，实际投资股票方面并无多大优势，或仅限于沪港通系统的“绿色通道”导致的费率上的优势和如果T+0成行的交易优势，其业绩优势仍然需要依靠优秀的基金经理。

报告还指出，从历史上看，投资港股QDII业绩排名靠前的往往是主动管理型的基金，例如今年排名靠前是富国中国中小盘和广发全球精选。因此，未来如果推出主动管理型的沪港通基金或更值得中小投资者期待。

连接上海和香港资本市场的沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月，终于在本周一启动。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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