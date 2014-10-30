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中国财经 | 2014年 10月 30日 星期四 11:50 BJT

沪港通各项准备工作已到最后阶段--证监会副主席

路透上海10月30日 - 沪港通未能如期推出引发关注。对此，中证网周四引述中国证监会副主席姚刚表示，沪港通各项准备工作已到最后阶段。

姚刚是在参加“2014金融街论坛”时作出上述表示的。他并称，证监会将以十八届三中全会、四中全会和新“国九条”为主线推进资本市场改革。深入推进监管转型，完善资本市场体制机制。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定。近日香港证监会和上海证券交易所官员分别表示，均已做好相关准备工作。(完)

(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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