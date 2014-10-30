沪港通各项准备工作已到最后阶段--证监会副主席

路透上海10月30日 - 沪港通未能如期推出引发关注。对此，中证网周四引述中国证监会副主席姚刚表示，沪港通各项准备工作已到最后阶段。

姚刚是在参加“2014金融街论坛”时作出上述表示的。他并称，证监会将以十八届三中全会、四中全会和新“国九条”为主线推进资本市场改革。深入推进监管转型，完善资本市场体制机制。