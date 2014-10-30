沪港通各项准备工作已到最后阶段--证监会副主席

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透上海10月30日 - 沪港通未能如期推出引发关注。对此，中证网周四引述中国证监会副主席姚刚表示，沪港通各项准备工作已到最后阶段。
姚刚是在参加“2014金融街论坛”时作出上述表示的。他并称，证监会将以十八届三中全会、四中全会和新“国九条”为主线推进资本市场改革。深入推进监管转型，完善资本市场体制机制。
中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定。近日香港证监会和上海证券交易所官员分别表示，均已做好相关准备工作。(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。