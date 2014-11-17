沪港通正式启动首日 沪综指开盘上涨1.1%

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京11月17日 - 中国股市沪综指.SSEC周一受沪港通机制正式启动影响开盘上涨1.1%。沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。
中国股市沪综指.SSEC开盘报2,506.864点，涨28.040点，或1.13%，中国股市上证50指数.SSE50开高1.75%，上证180指数.SSE180开高1.62%，上证380指数.SSE380I开高0.6%。
沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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