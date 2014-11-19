香港《信报》：中央急推沪港通为救市

（11月19日财经评论）

习广思

“沪港通”开通第二日，又一个令人失望的成交量，“港股通”成交仅8亿港元，比首日更冷清；市场对“沪股通”的热情亦大为冷却，有62%额度未用。市场与大行的乐观预期纷纷落空，一地眼镜碎。上周曾提及“沪港通”不是给予港人炒股的大礼，而是中国内地金融改革的一个小步伐，亦是人民币国际化其中一个进程，开通后反应冷淡亦不应与“占中”扯上关系。中港两地投资者口味本来就差异甚大，何必硬把两地投资者统一化。

根据港交所(0388.HK)公布的参与者市场占有率报告，今年6月底，代表大型证券商的组别A占大市成交额56.63%，代表中型行的组别B占比32.52%，以中小型证券行为主的C组经纪占10.85%，反映散户占港股市场参与率相当低；反之，中国内地股市的散户占比高达60%至70%。两市炒股口味南辕北辙，皆因散户一般以投机为主，多买卖市值较细的小型股。正如上周分析，港人以往极少机会参与A股买卖，有投资A股经验的投资者不多，一些热炒的军工概念股，P/E竟高达数十倍，港人即使是专业机构投资者，亦难买得落手；买单位数P/E的中资金融股，又长期“无人吼”，以中国内地偏高的资金成本，中资金融股存在折让相当合理。

其次，中国内地人深知中国内地银行盘数风险高，这都反映在A股表现，因而较H股长期有折让。最新数据显示，中国第三季不良贷款增幅为2005年以来最大，市场担忧中国经济进一步放缓，因为银行为避开信贷风险而减少放贷。中国银行业监督管理委员会11月15日发布公告称，第三季尾商业银行不良贷款余额较对上一个季度尾增加725亿人民币，达7,669亿人民币；不良贷款率1.16%，比对上一个季度的1.08%微升。今年中国经济增速明显放缓，可能是1990年以来最慢，瑞银表示，银行的风险偏好降温，对资产质量的顾虑导致信贷扩张速度迟缓。华侨银行驻新加坡经济学家Tommy Xie发表报告估计，由于中国经济减速，不良贷款未来几个季度或持续上升。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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