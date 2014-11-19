香港《信报》：中央急推沪港通为救市

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月19日财经评论）
习广思
“沪港通”开通第二日，又一个令人失望的成交量，“港股通”成交仅8亿港元，比首日更冷清；市场对“沪股通”的热情亦大为冷却，有62%额度未用。市场与大行的乐观预期纷纷落空，一地眼镜碎。上周曾提及“沪港通”不是给予港人炒股的大礼，而是中国内地金融改革的一个小步伐，亦是人民币国际化其中一个进程，开通后反应冷淡亦不应与“占中”扯上关系。中港两地投资者口味本来就差异甚大，何必硬把两地投资者统一化。
根据港交所(0388.HK)公布的参与者市场占有率报告，今年6月底，代表大型证券商的组别A占大市成交额56.63%，代表中型行的组别B占比32.52%，以中小型证券行为主的C组经纪占10.85%，反映散户占港股市场参与率相当低；反之，中国内地股市的散户占比高达60%至70%。两市炒股口味南辕北辙，皆因散户一般以投机为主，多买卖市值较细的小型股。正如上周分析，港人以往极少机会参与A股买卖，有投资A股经验的投资者不多，一些热炒的军工概念股，P/E竟高达数十倍，港人即使是专业机构投资者，亦难买得落手；买单位数P/E的中资金融股，又长期“无人吼”，以中国内地偏高的资金成本，中资金融股存在折让相当合理。
其次，中国内地人深知中国内地银行盘数风险高，这都反映在A股表现，因而较H股长期有折让。最新数据显示，中国第三季不良贷款增幅为2005年以来最大，市场担忧中国经济进一步放缓，因为银行为避开信贷风险而减少放贷。中国银行业监督管理委员会11月15日发布公告称，第三季尾商业银行不良贷款余额较对上一个季度尾增加725亿人民币，达7,669亿人民币；不良贷款率1.16%，比对上一个季度的1.08%微升。今年中国经济增速明显放缓，可能是1990年以来最慢，瑞银表示，银行的风险偏好降温，对资产质量的顾虑导致信贷扩张速度迟缓。华侨银行驻新加坡经济学家Tommy Xie发表报告估计，由于中国经济减速，不良贷款未来几个季度或持续上升。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。