沪港通后未来几周离岸人民币即期汇率进一步微涨--瑞银

路透北京11月18日 - 国际知名投行--瑞银周二发布报告指出，沪港通北向交易资金流在最初可能更活跃，沪港通启动后离岸人民币流动性可能会立即收紧，但影响仍是可控的，预计未来几周离岸人民币即期汇率进一步微涨。

瑞银投资银行研究团队认为，预计上述借款操作将推高美元/离岸人民币远期点数及外汇远期隐含收益率，但最终当其他外汇投资者通过卖出远汇来捕捉更高收益率时，将触及上限。从基本面说，沪港通正式启动、再加上其他开放资本账户的改革措施，导致未来一（几）年中国资金流出规模将增大。

以下为瑞银投资银行研究团队报告的要点摘录：

沪港通北向交易资金流在最初可能更活跃, 原因在于：1）在A股市场已然较活跃的投资者北向交易需求被抑制；2）明年6月A股可能会被纳入MSCI全球指数序列，因此海外全球基金有动机投资于A股；3）北向投资者资金成本比南向投资者更低；4）北向交易每日及整体额度大于南向交易；5）中国很多高净值散户或已持有规模不小的海外股票。

沪港通启动后离岸人民币流动性可能会立即收紧，但我们认为沪港通对离岸人民币流动性的影响仍是可控的，原因是： 1）沪港通最初的交易量可能不大； 2）香港金管局已经出台了多项预防性措施来应对沪港通启动后离岸人民币需求的大增； 3）受某些技术问题限制（清算和结算等），并非所有的全球大型公募基金都能立刻参与。

随着年底临近，我们预计未来几周离岸人民币即期汇率进一步微涨。但是，目前看我们并不积极建议买入离岸人民币：1）日额度制使得投资者只能逐步提升股票仓位，这给其他汇率因素（比如美元全线上涨）留下了充裕时间来产生影响；2）北向买盘的汇率影响将部分被南向资金流所中和； 3）很多国际机构投资者可能会选择规避汇兑风险，以借来的离岸人民币为其北向买盘提供资金支持，使得离岸人民币即期汇率失去支撑。

预计上述借款操作将推高美元/离岸人民币远期点数及外汇远期隐含收益率，但最终当其他外汇投资者通过卖出远汇来捕捉更高收益率时，将触及上限。

从基本面说，沪港通正式启动、再加上其他开放资本账户的改革措施支持了我们的观点，即未来一（几）年中国资金流出规模将增大。中国楼市的低迷及增长前景的下滑、全球利率的攀升、中国国内利率的下降，再加上国内居民进行海外投资的需求和愿望日益强烈，这些因素均会鼓励资金进一步流出中国。鉴于此，再加上美元持续走强、人民币已经接近公允价值，我们维持这样的判断，即人民币持续升值的时代已经结束。(完)

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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