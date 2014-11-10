沪港通下周一启动 短期对市场仍有正面刺激作用（更新版）

(新增分析师观点和央行沪港通专用账户的通知)

路透北京11月10日 - 市场期待已久的沪港通启动时间终于敲定。中国证监会周一宣布沪港通下的股票交易将于下周一（17日）开始后，两地股市同步上涨。分析师称，在较长时间等待后，该消息短期对盘面仍有正面刺激，相关板块保持活跃，但利好效应消化后市场可能会重会相对平稳状态。

他们认为，沪港通的推出将对中国与其他国家资本市场的互联互通起到积极示范作用，并打通A股市场与境外资金的一个通道。但目前来看，其所能带来的增量资金还较为有限。

“沪港通市场影响，短期的利好作用还是比较明显一些，”首创证券策略分析师邵帅称，“短期的这种情绪面的影响，包括对于短期相关的板块这种刺激性的作用消化以后，可能会重新走向一个相对平稳的状态。”

在沪港股票市场交易互联互通机制（“沪港通”）启动时间宣布后，中国央行和证监会并联合发布通知，规范相关资金流动，以保证沪港通试点顺利实施。

央行网站的通知称，香港中央结算公司可在境内银行开立人民币基本存款账户后，开立人民币沪股通专用存款账户，专门用于沪股通相关业务资金往来，其利率按央行有关规定执行；中国证券登记结算公司亦可在香港的银行开立港股通银行结算账户，专门用于港股通相关业务资金往来。

香港中央结算公司因自然灾害等特殊原因，无法从香港汇入沪股通结算资金的，可以从境内开户银行融入人民币资金用于资金结算，融入资金额度不得超过当日沪股通结算所需资金规模，融资期限一般不得超过三天。

而中国证券登记结算公司因自然灾害等特殊原因，无法从境内汇出港股通结算资金的，亦可从香港开户银行融入人民币资金用于资金结算，融入资金额度同样不得超过当日港股通结算所需资金规模，融资期限不得超过三天。

**做好跨境资金监测管理**

通知还规定了人民币沪股通和人民币港股通专用存款账户的收入和支出范围，并明确中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应分别向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币港股通专用存款账户和人民币沪股通专用存款账户的开销户信息、资金收付信息，并在每月结束后的八个工作日内向中国央行报送上述信息的汇总报表。

此外，两地结算公司还应当在每月结束后的八个工作日内向中国央行、中国证监会报送沪港通相关资金信息，包括账户资金收付和账户融资信息等；并应按照有关账户管理规定和通知要求使用银行结算账户及办理资金划转，并会同开户银行做好流动性管理工作，有效防控资金结算风险。

“中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等义务，配合监管部门做好跨境资金监测管理工作。”通知强调。

中港两地证监会周一表示，沪港通将于下周一（17日）开始，两地证监会已签署《沪港通项目下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》，并已订立监管合作安排和程序，及时妥善处理试点过程中出现的重大或突发事件。

“目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案，”证监会称。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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