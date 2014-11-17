港股通首日结算汇兑比率买卖价格相差约12个基点--上证所

路透北京11月17日 - 根据上海证券交易所周一公布的数据，港股通首个交易日的买入结算汇兑比率为0.79143元人民币/港元，卖出结算汇兑比率为0.79017元人民币/港元，相差约12个基点。

根据上证所早间公布的数据，当日参考汇率买入价为0.7671元人民币/港元，参考汇率卖出价为0.8145元人民币/港元。由于该参考价差较大，一度引发市场质疑。

根据中国证券登记结算上海分公司港股通存管结算业务指南，每个港股通工作日前一自然日晚，换汇银行按约定的时点提供的港币对人民币双边汇兑参考汇率，该汇率为即时路透离岸市场中间价±3%，中间价为即时买入、卖出汇价的平均值。

“为避免当日汇率波动给市场带来的结算风险，其取值范围覆盖了历史上的最大单日波动范围，目前其取值为T-1日末离岸市场港币对人民币即时中间价的±3%。”上证所对此解释称。

北京时间18:57时，离岸市场港元对人民币HKDCNY=R汇率报在0.78973/8982元。

上证所使用该参考汇率作为每日交易额度控制之用，结算参与人可参考该汇率，作为控制客户资金的参数，而并非对投资者资金进行清算所使用的实际汇率。

根据中国结算的业务指南，交易日收市后，由该公司向换汇银行提供当日港币清算应付或应收净额（含税费），由换汇银行根据与中国结算确定的相关换汇安排提供及确认实际换汇汇率。

确定换汇汇率后，中国结算将全市场换汇成本按当日所有买入/卖出成交金额（含交易、结算税费）进行分摊，形成当日买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率，并按此对内进行人民币资金清算。

指南写道，正常情况下，港股通最终换汇汇率不会超出参考汇率，但市场汇率大幅波动的情况下，最终换汇汇率可能超出参考汇率。如遇离岸港币对人民币汇率在换汇银行提供后发生巨幅波动的，换汇银行可经与中国结算协商，在交易日上午6:00前调整参考汇率区间，上交所将向市场公布最新数据。

作为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制周一顺利启动，沪股通热度明显高于港股通。周一午后沪股通每日130亿元额度已提前用完，而港股通全日仅用了每日额度105亿元的约17%。沪综指.SSEC午后尾盘自高点回落，最终小幅收跌；港股.HSI则下挫1.21%。（完）

参看中国证券登记结算上海分公司港股通存管结算业务指南，请点选链接 here

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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