香港《明报》：沪港通平常心开局股民成熟细水长流

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月18日社评）
沪港通首日开通，活跃程度未如预期，特别是南下资金的港股通额度使用了不到两成，市场情绪在港股显着下跌反映出来。沪港通首日炒卖气氛不热炽，着眼搵快钱的投资者会感到失望，不过投资者冷静行事，特别是内地股民以平常心应对，反而是沪港通的好开始。
沪港通是内地资本市场首次对外开放的平台，以中国作为全球第二大经济体、经济保持平稳较高增长的势头，在各方知道沪港通的「财路」本质之后，它的前景将难以估量。
昨日，上证A 股成交1990亿元人民币，港股通额度首日仅用了约20亿元，上海股民冷待港股的程度，可见一斑。
不过，上海股民的取态放在当今时空检视，或许可作如下解读。首先，内地股民已非吴下阿蒙，历经多年实战，他们不容易冒进，不再轻易隔山买牛，这是投资态度逐渐成熟的表现。其次，7年前夭折的港股直通车，内地股民蒙受巨大损失，当年这条刺仍未拔除。第三，本港经济疲弱，并无亮点，外地投资者回归基本面审视港股，投资诱因或许不足。
这三点因素，相信不会构成内地股民永久放弃港股，因为内地股民若真正成熟，他们最终会发现较先进的港股，才是值得投入资金的股市。
沪港通不仅提供一个平台，让投资者买卖两地股票，还会触及环球资本资产的重新配置，从投资角度，沪港通打开了大笔资金投入A 股之门，在金融世界板块，中国与国际则会逐渐形成你中有我、我中有你的格局。
港交所行政总裁李小加以「煲汤」比喻沪港通，十分恰当，要慢慢来，现阶段应该做好硬件和配套相关设施，确保安全及顺利交易。
另外，目前要做好监管，确保沪港通在公开、公平、公正之下运行。事实上，香港股市已经是环球股市的一部分，内地股市则是一个封闭市场，若内地股市要与国际接轨，沪港通是适当媒体，透过沪港通，香港可以协助内地股市接轨国际，成为环球股市一环。因此，沪港通任重道远、角色吃重、任务重大，期望它顺利成功。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。