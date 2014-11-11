香港《经济日报》：沪港通年代 记住三原则

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月11日财经评论）
沪港通年代，记住三原则/林瑞芬
“沪港通”终有定案于17日开通，刺激港股昨急弹，但尾市收窄升幅。恒指收报23,744，升0.8%；国指收报10,615，升0.7%；大市成交额919亿港元。占领活动仍在，中国首肯“沪港通”通车，既来之，则安之！通车前，沪、深股市近日的日均成交额逾4,000亿人民币（逾5,000亿港元），而港股不足1,000亿港元。在通车后，最冀望是港股的交投因此能提升，提升才是最令香港金融业受惠的指标，但预期这是渐进式的过程。
港交所(0388.HK)、海通证券(6837.HK)、中信证券(6030.HK)等直接受惠股份，自4月发布“沪港通”大计之下，一路挺进，就是市场预炒这个预期。无疑，受港股交投憧憬推升的直接刺激，一批券商股及港交所的升势最为明显，但消息由发布至现在落实，预期到兑现之后，就不妨用多些时间观察受惠的程度，是否如预期。始终“沪港通”推动初期，双方交流的资金有额度，短线不宜过分追捧。跟进上周已推介上车的海通证券，昨收报13.92港元，升2.5%，技术上，已突破高位近13.8港元，企稳13.8港元中期反覆挺进逾16港元的目标。中、港投资者多了个“沪港通”联通之后，炒股方面，就要打醒十二分精神。此话何解？据昨日的观察，上周获国指入选成分股的万科(2202.HK)，开市就抢前升至14.96港元，但其后很快回挫，低见14.06港元，最终收报14.26港元，跌1.9%。这逆市行为，解读之下，相信是市场人士已自然产生联通的操作了，因为过去五日，H股较A股呈溢价平均为20%，但昨日A股有所升1.9%，而H股抢升后都要回，溢价自然收窄至15%。
同样见安徽海螺(0914.HK)昨高开抢高至25.85港元，但迅即回落，最后跌2%；而A股就升2.7%。统计显示，过去五日，其H股较A股的溢价平均为15%，但昨日已收窄至11%。相反，一些H股折让为深的昨又被市场追捧，东北电气(0042.HK)、浙江世宝(1057.HK)涨逾17%及16%。由此可见，H股A股趋联通，于两地买卖有能力者、灵活者的低买高买运作将是常态。因此，港投资者在炒港股之时，不得不熟知中国内地股市的行情，资金的流向面等。以后一点都不得偷懒，只看港股的报价，还要看埋中国内地报价，幸现在科技更为发达，上网很容易，要找两地报价资料一点都不困难。
沪港通挞火，证券股开车/余少文
“沪港通”终于开通，尽管A股昨日由头升到尾，但国企指数却先高后低，似乎上落格局仍未摆脱，不妨留意证券股，会是沪港通火车头。中国内地股市昨日走高，上证综合指数升超过2%。而国企指数以全日高位10,784点开市后，沿途滑落，由一度升245点到最后只升76点，收报10,615点，成交额又激增至202亿港元，近80%主板H股造好。至于红筹指数升12点收报4,417点，成交额68亿港元。
特首周日刚表示沪港通很快公布，不足24小时，中国内地已经公布沪港通通车时间表，但见昨日不少中资股出现先高后低的走势，似乎沪港通带动的升势并不踏实。但从走势而言，指数过去10月底的反弹受制10,800点以及50天平均线，上周回吐则守20天平均线，加上10天、20天、50天、100天和250天平均线在10,418点至10,690点区间汇聚，五线汇聚下，尽管指数昨日50天平均线又一次得而复失，不过，只要守住各平均线，可以上试10,900点至11,000点区域。
过去至今日一直提出沪港通开通，可以支持A股走高，而A股走高又利好保险股和证券股，上周已表示A股倘回调，趁低吸内险股，可惜A股昨日已走高，惟可留意A股走势，如见适当调整，不妨考虑。至于另一利好股份证券股，中州证券(1375.HK)和海通证券(6837.HK)昨日便见一年或历史高位，中信证券(6030.HK)和银河证券(6881.HK)则逼近一年高位，尽管股价都出现先高后低走势，但只是短期获利回吐的压力而已，中长线而言，始终受惠沪港通和A股牛市，同样要留意其走势，不想高追则要等回调机会。
虽然有四只证券H股，但只有中信证券和海通证券同时发A股，如以这两只同时发A、H股的证券股盈利作比较，可以见到该两只股第三季合计盈利达44亿人民币，同比升67%，环比则跌2%。随着A股继续走高，如上证第四季至今已升近5%，认为牛市重临的机率在增强，兼且沪港通启动，证券股今明两年盈利双位数增长应该没有悬念，根据彭博综合证券商预测数字，上述四只证券H股，今年合计预测盈利约161亿人民币，按年升38%，而明年合计预测盈利约187亿人民币，按年升16%。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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