香港《明报》：沪港通岂止炒卖股票 中国金融改革迈大步

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月11日社评）
香港与上海两地股市下周一起互联互通（下称沪港通），两地资本市场实现双向开放，强化了香港作为内地与国际之间的桥梁作用。内地资本帐市场也透过沪港通首次对外开放，对内地金融改革开放具有里程碑意义，有利于内地股市与国际接轨。这是国家推动人民币国际化的目标与部署，迈出实质一步，香港担当了重要角色。
沪港通不仅是内地开放资本帐市场的试点，更关乎人民币国际化、成为国际储备货币的部署，是国家大战略其中一部分。
沪港通除了让投资者多一个交易渠道，实际上它蕴含更深层意义，就是促使内地证券市场改革的重要一步。内地股市参与者的结构，使股市未能发挥最大集资功能。
中国经济未来发展，亟需一个健全的金融市场配合。沪港通可以使A股的投资偏向多元化，另外，非内地背景投资者对于公司治理和企业文化，有更高要求，A股整体上市企业的管治文化，将无可避免因为股东结构改变而改善。这些可见的变化，有利于内地金融市场长远发展。
香港股市是成熟市场，法规清晰严明，监管严谨有力，运作公开透明。相对于内地股市种种流弊，沪港通开通之后，监管机制如何有效运作，是成败关键。
事实上，国家要利用香港这个国际金融中心与国际接轨，香港的本位元素十分重要，若把香港改造成为中国的金融中心，然后与国际接轨，将会大错特错。
市场对沪港通开通，有乐观、有观望。乐观者认为内地存款占国内生产总值40%，资金规模约40 万亿元人民币，只要部分存款投资港股，已经是庞大的资金来源；观望者则认为不熟不做，因为新制度需要时间熟习，初期即使投资，也只是问路性质，数额不会太多。这两种取态，反映市场人士审视「北水南调」或「南水北输」，有很大不同；放在中国金融改革、人民币走出去的框架检视沪港通，股票炒卖固然是资金流动、进出的操作手段，不过，其重要性与意义远逾乎此，参与者涉及的是中国改革开放其中一个关键领域，期望沪港通顺利成功。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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